Отборът на Гицов почти отказа Фенербахче от титлата

Аутсайдерът в турското първенство Карагюмрюк поднесе огромна изненада, като победи с 2:0 гранда Фенербахче в първа среща от 26-ия кръг. Тимът, в който помощник-треньор от началото на годината е българският специалист Александър Гицов, надигра "фенерите" и заслужено стигна до успех, с който възроди шансовете си да оцелее в Сюперлиг.

Поражението на стадион "Ататюрк" вероятно ще има фатални последици за Фенербахче що се отнася до битката за титлата. Отборът на Доменико Тедеско допусна първа загуба през сезона, но изостава на 4 точки от лидера Галатасарай, а е изиграл и един мач повече от основния си съперник.

Резултата в полза на домакините откри Бартуг Елмаз в 15-ата минута с удар от границата на наказателното поле. Халфът не се зарадва бурно, защото е бивш футболист на Фенербахче. В края на полувремето домакините отбелязаха и втори гол. Негов автор стана Сержиньо след центриране от корнер.

През втората част "фенерите" доминираха и пропуснаха няколко положения. Най-активен беше появилият се като резерва Антони Мусаба, но неговите усилия се оказаха недостатъчни дори за почетно попадение.