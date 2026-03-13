  Отборът на Гицов почти отказа Фенербахче от титлата

Отборът на Гицов почти отказа Фенербахче от титлата

  • 13 март 2026 | 23:16
Отборът на Гицов почти отказа Фенербахче от титлата

Аутсайдерът в турското първенство Карагюмрюк поднесе огромна изненада, като победи с 2:0 гранда Фенербахче в първа среща от 26-ия кръг. Тимът, в който помощник-треньор от началото на годината е българският специалист Александър Гицов, надигра "фенерите" и заслужено стигна до успех, с който възроди шансовете си да оцелее в Сюперлиг.

Поражението на стадион "Ататюрк" вероятно ще има фатални последици за Фенербахче що се отнася до битката за титлата. Отборът на Доменико Тедеско допусна първа загуба през сезона, но изостава на 4 точки от лидера Галатасарай, а е изиграл и един мач повече от основния си съперник.

Резултата в полза на домакините откри Бартуг Елмаз в 15-ата минута с удар от границата на наказателното поле. Халфът не се зарадва бурно, защото е бивш футболист на Фенербахче. В края на полувремето домакините отбелязаха и втори гол. Негов автор стана Сержиньо след центриране от корнер.

През втората част "фенерите" доминираха и пропуснаха няколко положения. Най-активен беше появилият се като резерва Антони Мусаба, но неговите усилия се оказаха недостатъчни дори за почетно попадение.

Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

Божидар Краев с поредно попадение в Австралия

Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Митов има нов треньор в Абърдийн

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

