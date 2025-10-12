Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Котев: Нашият основен проблем е самочувствието

Котев: Нашият основен проблем е самочувствието

  • 12 окт 2025 | 00:54
  • 504
  • 4

Техническият директор на БФС Кирил Котев говори след разгромната загуба на България с 1:6 от Турция в световна квалификация, играна пред около 20 000 зрители на стадион "Васил Левски".

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето
Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

"През първото полувреме отборът показа лицето, което искаме да виждаме. За съжаление, второто полувреме - грешка, която обърна мача. Нашият основен проблем е самочувствието. Когато се допуснат една, две грешки и започва да се греши много често. Първото полувреме показахме това, което тренирахме. Момчетата могат, видя се, трябва да си повярват. Трябва да се работи повече и да се изчистят тези грешки.

Всички имат какво да учат и ние включително. Тук е и работата в клубовете. Двата мача са идентични. Снощи до късно ги гледахме и младежите. Като се допусне една грешка и следват една след друга. Това ни е голяма слабост, която трябва да променим", заяви Котев.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Монтела: България не ни улесни, когато ни изравни

Монтела: България не ни улесни, когато ни изравни

  • 12 окт 2025 | 00:31
  • 408
  • 0
Кристиян Стоянов: Стояхме много добре през първото полувреме

Кристиян Стоянов: Стояхме много добре през първото полувреме

  • 12 окт 2025 | 00:11
  • 496
  • 3
Стефанов: Трябва да се работи

Стефанов: Трябва да се работи

  • 12 окт 2025 | 00:08
  • 724
  • 1
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 6670
  • 55
Кирилов: Трудно се говори!

Кирилов: Трудно се говори!

  • 11 окт 2025 | 23:50
  • 1627
  • 6
Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 195041
  • 672
Виж всички

Водещи Новини

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 195041
  • 672
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 6670
  • 55
Изиграха се нови осем мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови осем мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 11 окт 2025 | 23:41
  • 32401
  • 11
И без звездите си Испания наказа и Грузия

И без звездите си Испания наказа и Грузия

  • 11 окт 2025 | 23:39
  • 12669
  • 3
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

  • 12 окт 2025 | 00:18
  • 12261
  • 19
Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

  • 11 окт 2025 | 23:41
  • 7491
  • 2