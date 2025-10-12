Котев: Нашият основен проблем е самочувствието

Техническият директор на БФС Кирил Котев говори след разгромната загуба на България с 1:6 от Турция в световна квалификация, играна пред около 20 000 зрители на стадион "Васил Левски".

"През първото полувреме отборът показа лицето, което искаме да виждаме. За съжаление, второто полувреме - грешка, която обърна мача. Нашият основен проблем е самочувствието. Когато се допуснат една, две грешки и започва да се греши много често. Първото полувреме показахме това, което тренирахме. Момчетата могат, видя се, трябва да си повярват. Трябва да се работи повече и да се изчистят тези грешки.

Всички имат какво да учат и ние включително. Тук е и работата в клубовете. Двата мача са идентични. Снощи до късно ги гледахме и младежите. Като се допусне една грешка и следват една след друга. Това ни е голяма слабост, която трябва да променим", заяви Котев.