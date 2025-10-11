Кирилов: Трудно се говори!

Атакуващият футболист на България Радослав Кирилов говори след тежкото поражение с 1:6 от Турция в световна квалификация, играна пред около 20 000 зрители на стадион "Васил Левски".

"Трябва да анализираме двубоя. Трудно се говори след този мач. Отговорихме на агресията им през първата част. Имах дори ситуация да вкарам и втори гол. Трябва да направим анализ, защото през втората част показахме различно лице.



Трябва да видим какви тактически грешки направихме. Нямаме друг вариант освен да се вдигнем за следващия мач. Трябва да изиграм сериозно и отговорно мача във вторник, защото знаете срещу какъв отбор ще се изправим", заяви Кирилов.