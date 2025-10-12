Популярни
Христов: Късмет за Турция, че вкара първи след почивката, отстъпвахме във всяка зона

Защитникът на България Петко Христов обяви, че автоголът на Виктор Попов е оказал решаващо влияние за тежкото поражение с 1:6 от Турция.

"Започнахме второто полувреме, както трябваше. Късмет, че вкараха първи гол. Не можехме да се противопоставим на Турция. Искахме да повторим първото полувреме. Опитахме се, но не успяхме. Отстъпвахме във всяка една зона. При такъв резултат няма какво да се каже.

Няма какво да ни затормозява. Ние сме отговорни на терена, от нас зависи резултата. Трябва да играем, както първото полувреме, но 90 минути", каза Петко Христов.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов

