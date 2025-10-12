Кристиян Стоянов: Стояхме много добре през първото полувреме

Полузащитникът на България Кристиян Стоянов говори след тежката загуба с 1:6 от Турция в световна квалификация, играна пред около 20 000 зрители на стадион "Васил Левски".

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

"Стояхме много добре през първото полувреме. През втората част този автогол ни срина. Не очаквахме да се развие срещата по този начин. Този нелеп гол ни попречи да продължим нашия план в срещата", заяви младият халф на България.

