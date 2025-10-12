Популярни
  Кристиян Стоянов: Стояхме много добре през първото полувреме

Кристиян Стоянов: Стояхме много добре през първото полувреме

  • 12 окт 2025 | 00:11
  • 211
  • 0

Полузащитникът на България Кристиян Стоянов говори след тежката загуба с 1:6 от Турция в световна квалификация, играна пред около 20 000 зрители на стадион "Васил Левски".

"Стояхме много добре през първото полувреме. През втората част този автогол ни срина. Не очаквахме да се развие срещата по този начин. Този нелеп гол ни попречи да продължим нашия план в срещата", заяви младият халф на България.

Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Владимир Иванов

