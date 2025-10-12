Популярни
Фурнаджиев разкри за анализ на УЕФА и каза: След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане

  • 12 окт 2025 | 00:56
  • 3069
  • 5

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев каза след тежкото домакинско поражение на България с 1:6 от Турция, че рецептата за успех е да имаме поне петима родни национали в топ 5 първенствата на Европа.

"Отдаввна съм го казал, на всичкото отгоре и УЕФА го каза след анализ, докато нямаме поне петима футболисти от топ 5 първенствата на Европа, няма как да стане.

Вижда се, че психически и физически нашите момчета не са готови. Трябва да играят като титуляри в силните първенства. След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане. Отворени сме за предложения, ако кажете какво трябва да променим. Футболът се прави с много пари, преди три години бях в Болония и те имат 20 терена. Това, което се случва в България, клубовете в Първа лига нямат средства да си издържат първите отбори, камо ли да инвестират в юношите. Изключвам пет отбора.

Проблемът не е в идването на чужденци, а в изграждането на децата. Те няма къде да тренират. Единствената държава сме в Европейския съюз, която няма изграден стадион.

И да ударим ръка на кулбовете, откъде клубовете да вземат тези средства. Тези пари трябва да дойдат отнякъде. За мен държавата е единственият изход", каза Фурнаджиев.

