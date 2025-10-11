България 0:0 Турция, близо 20 000 зрители

Слушай на живо: България - Турция

Станаха ясни стартовите състави на България и Турция за световната квалификация на стадион "Васил Левски" в София. Срещата е дебютна за новия национален селекционер Александър Димитров. Двубоят започва в 21:45 часа.

На вратата на България застава Димитър Митов от Абърдийн, който сменя досегашния титуляр Светослав Вуцов.

В защита се завръща Петко Христов, който не беше национал в последните две години по времето на предишния треньор Илиан Илиев. Капитанът на Специя ще бъде в тандем с Росен Божинов, а бекове са Виктор Попов и Християн Петров.

Пред отбраната Димитров разполага опитния Ивайло Чочев и Андриан Краев, като футболистът на Лийдс Илия Груев остава резерва.

Зад нападателната линия ще действа Кристиян Стоянов от Славия, за когото това ще бъде дебют с националната фланелка. Кирил Десподов, Радослав Кирилов и Марин Петков ще водят атаката на нашите.

Същевременно Винченцо Монтела започва с големите си звезди, като турците гонят измиване на срама, дошъл срещу Испания преди месец - 0:6 в Коня.

Под рамката на комшиите пази Угурджан Чакър от Галатасарай, за когото в последните дни се смяташе, че е контузен, но взе участие във вчерашната пресконференция. Сред титулярите са още куп турски асове: Арда Гюлер, Хакан Чалханоолу, Кенан Йълдъз и др.

България 0:0 Турция

Стартовите състави:

България: 1. Димитър Митов, 6. Виктор Попов, 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 2. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 18. Ивайло Чочев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков.

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 6. Оркун Кьокчу, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.