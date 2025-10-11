Популярни
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 3507
  • 35

Селекционерът на България Александър Димитров дебютира с кошмарно домакинско поражение (1:6) от Турция начело на "трикольорите". След него треньорът каза, че автоголът на Виктор Попов е сринал отбора му, но е категоричен, че този резултат няма да му се отрази, защото "какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор".

"Автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция - техните контраатаки. Когато оставиш пространства, те те наказват. Вторият гол срина нашите играчи и те не можаха да се вдигнат. Психическата умора винаги води и до физическа.

Турция е изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор. Видяхме класата на Турция. Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме. Това искаме да виждаме, но не само едно полувреме. Има футболисти, от които съм много доволен като желание и старание. Много съм доволен през първото полувреме като желание и дисциплина.

"Позитивното беше, че върнахме първия гол и то много бързо. Има разлика в цената на игарчите. Когато си много скъп футболист, ти си психически устойчив. Когато имаш някакви проблеми, ти не можеш да се върнеш", каза Александър Димитров.

