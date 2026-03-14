Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай

Джордж Ръсел продължи с перфектно си начало на сезона във Формула 1, след като триумфира и в спринтовата надпревара в Китай, в който той отново трябваше да се бори с пилотите на Ферари в началните обиколки.

За разлика от състезанието в Мелбърн миналата седмица, този път Ръсел направи добро потегляне и запази първата позиция в самото начало на дистанцията. Той обаче загуби лидерството в деветия завой в първата от общо 19-те обиколки, когато Люис Хамилтън го атакува.

В последвалите турове имаше няколко размени на позиции между двамата, а точно зад тях се движеше и Шарл Леклер. Решителната атака на Ръсел дойде в шестата обиколка, когато той изпревари Хамилтън в спирането за обратния завой №14 в края на дългата 1.2 километра обратна права.

След това седемкратният шампион не успя да контрира в началото на седмата обиколка, което позволи на Ръсел да се откъсне и да избяга напред. В същото време Хамилтън трябваше да започне да се отбранява от атаките на съотборника си Леклер, с когото той отново размени неколкократно позицията си преди да я загуби окончателно в края на деветия тур.

Впоследствие Хамилтън Леклер загубиха по една позиция и от Андреа Кими Антонели, който отново направи трагичен старт и загуби много места при потеглянето, след което имаше и контакт с Исак Хаджар в шестия завой. Заради него италианецът беше наказан и с 10 секунди, но той получи шанса да изтърпи наказанието си още преди финала.

Това се случи в края на 13-та обиколка, когато на пистата се появи колата на сигурността и имаше масови влизания в бокса за нови гуми. Самата неутрализация беше наложена от паркирания болид на Нико Хюлкенберг, чието Ауди се повреди в подхода за първия завой и германецът трябваше да отбие в зоната за сигурност.

Спринтът беше рестартиран при оставащи само три обиколки с Ръсел начело пред Леклер, Ландо Норис, Хамилтън, Лиам Лоусън, Оливър Беарман, Антонели и Оскар Пиастри, които оформяха зоната на точките. От тях само Лоусън и Беарман не бяха спирали в бокса и бяха съответно със стари твърди и среднотвърди гуми, докато всички останали бяха с нови меки.

При подновяването на надпреварата Леклер допусна лека неточност, която позволи на Ръсел да се откъсне на секунда пред него още преди излизането на старт-финалната права и така пилотът на Ферари загуби шанса да мисли за победата. Зад него Норис трябваше да се отбранява от Хамилтън, но защитата на световния шампион не продължи дълго, тъй като той загуби третото място в началото на 18-ия тур.

При минаването покрай карирания флаг Ръсел спечели с аванс от 0.6 секунди пред Леклер след много силни последни две обиколки от страна на монегаска, който на свой ред финишира на 1.9 пред съотборника си Хамилтън. Световният шампион Норис остана четвърти пред Антонели, Пиастри, Лоусън и Беарман, които оформиха зоната на точките в първия спринт за сезона във Формула 1.

В генералното класиране при пилотите Ръсел води с максималните 33 точки и аванс от 11 пред съотборника си Антонели. Италианецът има равен актив с Леклер, но предимството е на страната за пилота на Мерцедес, който има по-добро класиране в състезание през сезона.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Китай

При отборите Мерцедес оглавява подреждането с актив от 55 точки и преднина от 15 пред екипа на Ферари. Тройката с изоставане от 37 пункта оформят действащите двукратни шампиони от Макларън.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Китай

Уикендът за Гран При на Китай, втори кръг за сезон 2026 във Формула 1, продължава в 9:00 часа българско време с квалификацията за основната надпревара в Шанхай. Вторият от общо шестте спринта през 2026 година ще се проведе в Маями в началото на месец май.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Снимки: Imago