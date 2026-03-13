Петков: Никой не благодари на Достанич, че спаси Локомотив

Помощник треньорът на Славия Юлиан Петков бе доволен от играта на тима си при визитата на Локомотив (София). Все пак наставникът е разочарован до известна степен, че тимът не е успял да стигне до победата и срещата завърши наравно - 1:1.

“Доволен съм, момчетата се раздадоха на 100%. Имахме план за днешния мач и се получи. Локомотив имаше лек натиск в началото, но след това можем да съжаляваме, че Гермуш не вкара за 2:0. Опитваме се да играем на постоянна преса и успяват да я правят дълго време. Победата трябваше да е наша, но може би закономерен резултат. Много работа сме свършили и омразата и злобата не я разбирам. Никой не искаше да поема отбора на Локомотив, но Ратко пое отговорност. Спа тук на стадиона, за да спаси отбора от изпадането. Никой не му каза едно браво, и неблагодарността не прави чест”, каза Петков.