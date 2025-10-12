Чалханоолу пред Sportal.bg: Не познавам никой от българските футболисти, но беше сложен мач

Звездата на Турция Хакан Чалханоолу се спря пред камерата на Sportal.bg след края на световната квалификация с България, спечелена от комшиите с 1:6. Халфът на Интер призна, че през първото полувреме той и колегите му са изпитали проблеми в София.

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Какво е мнението Ви за мача и за българския отбор?

Получи се един сложен мач. Знаем, че гостуванията винаги са трудни. Друго е да играеш у дома, вкъщи, и гостуване е различно. През първото полувреме изпитвахме трудности, но след почивката показахме най-доброто от нашата игра.

Има ли български играч, който ти направи впечатление?

Не искам да звуча неуважително, но истината е, че не познавам нито един български футболист. Но зная, че тук винаги се играе трудно.