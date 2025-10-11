Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байер и Нойер започват преговорите през декември

Байер и Нойер започват преговорите през декември

  • 11 окт 2025 | 13:25
  • 332
  • 0
Байер и Нойер започват преговорите през декември

Преговорите за продължаване на договора между Байерн (Мюнхен) и вратаря Мануел Нойер са насрочени за месец декември, съобщава "Скай Спортс". Ако 39-годишният германец се съгласи на нова сделка, Байерн ще се раздели с Александер Нюбел, който в момента е под наем в Щутгарт.

Договорът на Нойер с германския шампион е до 30 юни 2026 година. Той вече беше удължен през февруари 2025-а.

През този сезон вратарят допусна шест гола в девет мача във всички турнири, като в четири срещи не позволи да бъде преодолян.

39-годишната легенда, който е част от баварците от 2011 г., натрупа 570 мача по време на престоя си в мюнхенския гранд, печелейки 12 титли в Бундеслигата и два трофея от Шампионската лига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Франция без капитана си Мбапе срещу Исландия

Франция без капитана си Мбапе срещу Исландия

  • 11 окт 2025 | 09:09
  • 2247
  • 1
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 4312
  • 0
Стивън Джерард е все по-близо до договор с Рейнджърс

Стивън Джерард е все по-близо до договор с Рейнджърс

  • 11 окт 2025 | 07:28
  • 1753
  • 0
Милан предлага нов договор на Томори

Милан предлага нов договор на Томори

  • 11 окт 2025 | 07:03
  • 1603
  • 1
Нападател на Болоня е привлякъл вниманието на Челси

Нападател на Болоня е привлякъл вниманието на Челси

  • 11 окт 2025 | 06:39
  • 2222
  • 0
Йодегор може да отсъства около два месеца?

Йодегор може да отсъства около два месеца?

  • 11 окт 2025 | 06:03
  • 3139
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 23338
  • 60
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 17781
  • 57
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 4629
  • 1
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 2095
  • 0
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 4312
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 4053
  • 0