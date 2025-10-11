Байер и Нойер започват преговорите през декември

Преговорите за продължаване на договора между Байерн (Мюнхен) и вратаря Мануел Нойер са насрочени за месец декември, съобщава "Скай Спортс". Ако 39-годишният германец се съгласи на нова сделка, Байерн ще се раздели с Александер Нюбел, който в момента е под наем в Щутгарт.

Договорът на Нойер с германския шампион е до 30 юни 2026 година. Той вече беше удължен през февруари 2025-а.

През този сезон вратарят допусна шест гола в девет мача във всички турнири, като в четири срещи не позволи да бъде преодолян.

39-годишната легенда, който е част от баварците от 2011 г., натрупа 570 мача по време на престоя си в мюнхенския гранд, печелейки 12 титли в Бундеслигата и два трофея от Шампионската лига.