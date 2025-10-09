Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Кейн е обявен за играч на месец септември в Бундеслигата

Кейн е обявен за играч на месец септември в Бундеслигата

  • 9 окт 2025 | 19:49
  • 125
  • 0

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн беше обявен за играч на месец септември в германската Бундеслига. Миналия месец 32-годишният англичанин отбеляза седем гола и направи една асистенция в три мача от първенството.

При победата с 4:0 над Вердер Бремен в петия кръг Кейн отбеляза два гола, за да достигне кота 100 попадения за Байерн. Нападателят се присъедини към баварския клуб от Тотнъм през лятото на 2023 година.

Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс
Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

Ръководството на германците ще побърза с продължаването на договора на Хари Кейн, тъй като клубове от Висшата лига се интересуват от него, пише германският вестник "Билд". Англичанинът има в контракта си клауза за освобождаване на стойност 65 милиона евро. Тя би му позволила да напусне баварците през следващото лято. Настоящият договор на Хари Кейн изтича през 2027 година.

Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят
Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

  • 9 окт 2025 | 16:03
  • 1194
  • 1
Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

  • 9 окт 2025 | 15:52
  • 838
  • 0
Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 777
  • 20
Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

  • 9 окт 2025 | 15:08
  • 705
  • 10
Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

  • 9 окт 2025 | 15:05
  • 963
  • 0
Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

  • 9 окт 2025 | 14:53
  • 1299
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

  • 9 окт 2025 | 19:49
  • 2050
  • 2
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 5977
  • 44
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 6244
  • 5
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 9513
  • 9
Световните квалификации: падна първият гол за деня

Световните квалификации: падна първият гол за деня

  • 9 окт 2025 | 18:40
  • 16998
  • 1
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 16463
  • 32