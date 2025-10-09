Кейн е обявен за играч на месец септември в Бундеслигата

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн беше обявен за играч на месец септември в германската Бундеслига. Миналия месец 32-годишният англичанин отбеляза седем гола и направи една асистенция в три мача от първенството.

При победата с 4:0 над Вердер Бремен в петия кръг Кейн отбеляза два гола, за да достигне кота 100 попадения за Байерн. Нападателят се присъедини към баварския клуб от Тотнъм през лятото на 2023 година.

Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

Ръководството на германците ще побърза с продължаването на договора на Хари Кейн, тъй като клубове от Висшата лига се интересуват от него, пише германският вестник "Билд". Англичанинът има в контракта си клауза за освобождаване на стойност 65 милиона евро. Тя би му позволила да напусне баварците през следващото лято. Настоящият договор на Хари Кейн изтича през 2027 година.

Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages