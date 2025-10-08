Павлович смята, че контузиите и болестите са вече зад гърба му и похвали Нагелсман

Халфът на Байерн Александър Павлович се завърна в националния отбор на Германия и се надява, че поредицата от контузии и болести вече са в миналото, каза самият той пред "Кикер". Полузащитникът пропусна много мачове за клуба и родината си поради различни заболявания, включително мононуклеоза, тонзилит, счупена ключица и счупена очна кухина.

21-годишният Павлович не игра и на Евро 2024, като записа само 5 мача от дебюта си през юни 2024-а.

Aleksandar Pavlović says he's annoyed with the talk about his injury record: "I didn't suffer a setback. It was an eye injury - the story with my tonsils is long behind me now. It annoys me that it keeps being brought up. I've put it behind me. I'm only looking ahead and giving… pic.twitter.com/HOdb7APSYT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 7, 2025

Сега той се надява да участва на Световното първенство догодина и заяви преди квалификационните мачове в петък срещу Люксембург и три дни по-късно в Северна Ирландия, че вече не иска да се сблъсква с лош период и гледа напред.

"Дразни ме, че това продължава да се споменава. Оставих го зад гърба си и продължих напред. Вече не гледам назад, само напред. Оставих това зад гърба си отдавна и правя всичко възможно, за да продължа без контузии", заяви Павлович на тренировъчния лагер на германския национален тим в Херцогенаурах.

Футболистът похвали и работата със селекционера Юлиан Нагелсман. "Юлиан и аз се разбираме много добре; той е супер мил, готин и забавен човек. Винаги е много забавно да разговарям с него, да говоря с него и да следвам съветите му. Мисля, че много хора не знаят това, но аз завърших първата си професионална тренировка в Байерн под негово ръководство. Той ми помогна да се издигна. Ето защо оттогава имам добра връзка с него".

Самият Юлиан Нагелсман коментира, че Александър Павлович е носил тежко бреме поради неуспехите и се нуждае от "физическо състояние на най-високо ниво", докато като цяло го оценява като "изключителен" дефанзивен полузащитник. Треньорът се изказа критично за факта, че младият халф не получава достатъчно игрово време в Мюнхен, но това се е подобрило напоследък.

Aleks Pavlović on his relationship with Julian Nagelsmann: "Julian and I get along very well; he's a super nice, cool, and funny guy. It's always a lot of fun to talk to him, to speak with him, and to take his advice. I think many people don't know this, but I completed my first… pic.twitter.com/XwEzUKAhvP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 7, 2025

Той и Анджело Щилер от Щутгарт се разглеждат като потенциална двойка халфове в бъдеще, докато засега той е изправен пред конкуренцията на Щилер и съотборника си от Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка за място редом до капитана Йошуа Кимих.

"Разбира се, имаме много футболисти в халфовата линия. В крайна сметка всеки прави всичко възможно, за да играе", каза Павлович.

Снимки: Imago