Павлович смята, че контузиите и болестите са вече зад гърба му и похвали Нагелсман

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 401
  • 0

Халфът на Байерн Александър Павлович се завърна в националния отбор на Германия и се надява, че поредицата от контузии и болести вече са в миналото, каза самият той пред "Кикер". Полузащитникът пропусна много мачове за клуба и родината си поради различни заболявания, включително мононуклеоза, тонзилит, счупена ключица и счупена очна кухина.

21-годишният Павлович не игра и на Евро 2024, като записа само 5 мача от дебюта си през юни 2024-а.

Сега той се надява да участва на Световното първенство догодина и заяви преди квалификационните мачове в петък срещу Люксембург и три дни по-късно в Северна Ирландия, че вече не иска да се сблъсква с лош период и гледа напред.

"Дразни ме, че това продължава да се споменава. Оставих го зад гърба си и продължих напред. Вече не гледам назад, само напред. Оставих това зад гърба си отдавна и правя всичко възможно, за да продължа без контузии", заяви Павлович на тренировъчния лагер на германския национален тим в Херцогенаурах.

Волтемаде се присъедини към лагера на Германия, Нагелсман повика още един нов
Футболистът похвали и работата със селекционера Юлиан Нагелсман. "Юлиан и аз се разбираме много добре; той е супер мил, готин и забавен човек. Винаги е много забавно да разговарям с него, да говоря с него и да следвам съветите му. Мисля, че много хора не знаят това, но аз завърших първата си професионална тренировка в Байерн под негово ръководство. Той ми помогна да се издигна. Ето защо оттогава имам добра връзка с него".

Самият Юлиан Нагелсман коментира, че Александър Павлович е носил тежко бреме поради неуспехите и се нуждае от "физическо състояние на най-високо ниво", докато като цяло го оценява като "изключителен" дефанзивен полузащитник. Треньорът се изказа критично за факта, че младият халф не получава достатъчно игрово време в Мюнхен, но това се е подобрило напоследък.

Той и Анджело Щилер от Щутгарт се разглеждат като потенциална двойка халфове в бъдеще, докато засега той е изправен пред конкуренцията на Щилер и съотборника си от Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка за място редом до капитана Йошуа Кимих.

"Разбира се, имаме много футболисти в халфовата линия. В крайна сметка всеки прави всичко възможно, за да играе", каза Павлович.

Снимки: Imago

