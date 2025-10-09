УЕФА раздаде глоби след провинения на феновете по време на европейските турнири

Европейската футболна федерация УЕФА глоби германските Щутгарт и Фрайбург, както и Базел (Швейцария) и Омония (Кипър), заради провинения на феновете в мачове от европейските клубни турнири.

Щутгарт и Фрайбург ще трябва да платят по 20 000 евро за запалени фойерверки, съобщи УЕФА. Инцидентите са станали в домакинския мач на Фрайбург срещу Базел на 24 септември и по време на гостуването на Щутгарт на Базел на 2 октомври в Лига Европа.

УЕФА също така нареди частично затваряне на стадиона на Фрайбург и забрани на Щутгарт да продава билети на своите гостуващи привърженици за следващия мач от турнира на УЕФА, но и двете решения са отложени за изпитателен срок от две години. Базел е глобен с 16 750 евро за хвърлени предмети и блокирани пътеки, а Омония трябва да плати общо 34 000 евро за провинения на феновете в мача от Лига на конференциите срещу Майнц.

Снимки: Gettyimages