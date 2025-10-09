Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лига Европа
  3. УЕФА раздаде глоби след провинения на феновете по време на европейските турнири

УЕФА раздаде глоби след провинения на феновете по време на европейските турнири

  • 9 окт 2025 | 17:28
  • 208
  • 0

Европейската футболна федерация УЕФА глоби германските Щутгарт и Фрайбург, както и Базел (Швейцария) и Омония (Кипър), заради провинения на феновете в мачове от европейските клубни турнири.

Щутгарт и Фрайбург ще трябва да платят по 20 000 евро за запалени фойерверки, съобщи УЕФА. Инцидентите са станали в домакинския мач на Фрайбург срещу Базел на 24 септември и по време на гостуването на Щутгарт на Базел на 2 октомври в Лига Европа.

Базел сломи Щутгарт с помощта на изключителния си вратар
Базел сломи Щутгарт с помощта на изключителния си вратар

УЕФА също така нареди частично затваряне на стадиона на Фрайбург и забрани на Щутгарт да продава билети на своите гостуващи привърженици за следващия мач от турнира на УЕФА, но и двете решения са отложени за изпитателен срок от две години. Базел е глобен с 16 750 евро за хвърлени предмети и блокирани пътеки, а Омония трябва да плати общо 34 000 евро за провинения на феновете в мача от Лига на конференциите срещу Майнц. 

Снимки: Gettyimages

