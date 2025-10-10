Байерн с интерес към защитник на Нотингам Форест

Байерн (Мюнхен) планира изненадващ опит да привлече защитника на Нотингам Форест Мурило, като част от стремежа си да подсили защитата на състава през следващото лято, твърди германският вестник "Билд". Бразилският централен бранител имаше важна роля за успеха на Нотингам през миналия сезон, когато английският отбор си осигури място в европейските клубни турнири за първи път от 30 години насам, след като завърши седми във Висшата лига.

Привличането на 23-годишния футболист обаче няма да бъде лесно. Договорът му с Нотингам Форест е до 2029 година, а в него няма клауза за освобождаване.

Нотингам не е подложен на натиск да продаде играча, а друг английски тим - Челси, също проявява интерес към Мурило преди януарския прозорец.

Снимки: Imago