Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн с интерес към защитник на Нотингам Форест

Байерн с интерес към защитник на Нотингам Форест

  • 10 окт 2025 | 12:18
  • 291
  • 0
Байерн с интерес към защитник на Нотингам Форест

Байерн (Мюнхен) планира изненадващ опит да привлече защитника на Нотингам Форест Мурило, като част от стремежа си да подсили защитата на състава през следващото лято, твърди германският вестник "Билд". Бразилският централен бранител имаше важна роля за успеха на Нотингам през миналия сезон, когато английският отбор си осигури място в европейските клубни турнири за първи път от 30 години насам, след като завърши седми във Висшата лига.

Привличането на 23-годишния футболист обаче няма да бъде лесно. Договорът му с Нотингам Форест е до 2029 година, а в него няма клауза за освобождаване.

Нотингам не е подложен на натиск да продаде играча, а друг английски тим - Челси, също проявява интерес към Мурило преди януарския прозорец.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед и Магуайър вече преговарят за нов договор

Манчестър Юнайтед и Магуайър вече преговарят за нов договор

  • 10 окт 2025 | 10:04
  • 1006
  • 1
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 6409
  • 5
Интер приготви нов договор за важен играч

Интер приготви нов договор за важен играч

  • 10 окт 2025 | 07:57
  • 1035
  • 1
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 5011
  • 0
Унай Симон за конкуренцията с Жоан Гарсия: Селекционерът решава на кого да разчита

Унай Симон за конкуренцията с Жоан Гарсия: Селекционерът решава на кого да разчита

  • 10 окт 2025 | 07:05
  • 1575
  • 0
Нюкасъл следи Сьорлот

Нюкасъл следи Сьорлот

  • 10 окт 2025 | 06:36
  • 1911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 15671
  • 12
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 9257
  • 4
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 4609
  • 17
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 6409
  • 5
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 5819
  • 1
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 5011
  • 0