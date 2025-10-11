Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  Уейн Рууни призна, че клубните съперничества са попречили на английския национален отбор

Уейн Рууни призна, че клубните съперничества са попречили на английския национален отбор

  • 11 окт 2025 | 01:55
Уейн Рууни призна, че клубните съперничества са попречили на английския национален отбор

Уейн Рууни призна, че клубните съперничества са попречили на успеха на "златното поколение" на Англия, но не е съгласен с твърдението на Стивън Джерард, че те са били "егоистични неудачници".

По-рано тази седмица бившият му съотборник от "трите лъва" Джерард заяви, че егото на английските футболисти им е попречило да постигнат сериозен успех.

Рууни, който отбеляза 53 гола в 120 мача с екипа на Англия "няма проблеми" с другите играчи и вярва, че тимът все още работи усилено един за друг, но просто не може да се справи добре по време на големите турнири.

Рууни за Слот: Аморим щеше да бъде разпънат, ако беше направил това
Рууни за Слот: Аморим щеше да бъде разпънат, ако беше направил това

В подкаста си на БиБиСи "Шоуто на Уейн Рууни" той каза: "Не спечелихме нищо. Не бих го казал точно така, но имаше много големи личности в съблекалнята и в отбора. Когато погледнете назад към играчите, които имахме, можехме ли да се справим по-добре? Мисля, че можехме, но не се получи. Не, не бих казал по-добро отношение, защото мисля, че това е неуважително към нас като играчи. Работихме здраво, опитвахме се, но не успяхме. Беше трудно да имаме такива отношения между представителите на Ливърпул и Манчестър Юнайтед. Сега е по-лесно. Говорех си със Стивън през цялото време, когато играехме. Беше ясно Дейвид Бекъм, Гари Невил и Пол Скоулс няма как да бъдат близки с играчите на Ливърпул, но всички работехме усилено".

Рууни с остра критика към Салах: Какво си мисли?
Рууни с остра критика към Салах: Какво си мисли?

В подкаста на Рио Фърдинанд, Джерард също призна, че "мрази" мачовете си за английския национален отбор, защото е прекарвал дълги периоди от време в хотела.

Уейн Рууни, също като Стивън Джерард, призна, че по време на лагерите на Англия е било изключително трудно за футболистите.

Снимки: Gettyimages

