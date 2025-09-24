Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

Бившият нападател на Англия и Манчестър Юнайтед Уейн Рууни вярва, че би бил мъртъв, ако не е била съпругата му Колийн, която му е помогнала да се справи с проблемите си с алкохола. 39-годишният рекорден голмайстор на Юнайтед споделя, че е имал „огромни трудности“ с пиенето по време на състезателната си кариера и признава, че често го е правил в продължение на два поредни дни.

„Честно казано, вярвам, че ако не беше тя, щях да съм мъртъв“, каза той в подкаста на Рио Фърдинанд.

„Правил съм грешки в миналото, които са добре документирани, но понякога съм малко по-различен и тя ме държи в правия път. Прави го вече повече от 20 години“, каза още Рууни.

„Исках да излизам и да се забавлявам с приятелите си, да прекарвам нощта навън. Стигна се до момент, в който прекалих – това беше период от живота ми, в който имах огромни проблеми с алкохола. Не мислех, че мога да се обърна към някого. Всъщност не исках, защото не желаех да натоварвам никого с това.Просто пиех два дни без прекъсване. Идваше тренировка, а през уикенда вкарвах два гола, след което се връщах и отново пиех два дни поред", сподели бившият голмайстор.

„Тя ми помогна изключително много да контролирам това. Тя ме управляваше, защото имах нужда от управление“, допълни Рууни.

Уейн разказа на бившия си съотборник, че е пристигал на тренировки в Юнайтед след запой, като е използвал капки за очи, дъвки и афтършейв в опит да прикрие състоянието, в което се е намирал.

Снимки: Gettyimages