Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Тухел проговори за отсъствието на Белингам, Фоудън и Грийлиш

Тухел проговори за отсъствието на Белингам, Фоудън и Грийлиш

  • 9 окт 2025 | 05:27
  • 292
  • 0
Тухел проговори за отсъствието на Белингам, Фоудън и Грийлиш

Селекционерът на Англия Томас Тухел отговори на въпрос относно отсъствието на халфовете Джуд Белингам, Филип Фоден и Джак Грийлиш от състава на “трите лъва” за предстоящата квалификация срещу Уелс. 

“Ще пристигнем като аутсайдери, защото не сме печелили от десетилетия и ще се изправим срещу отбори, които са печелили много пъти. Така че трябва да дойдем като обединен отбор, иначе няма да имаме шанс”, каза Тухел.

Германският специалист заяви, че играчите ще се завърнат сред националите само ако това направи отбора по-сплотен.

“Наскоро гледах документален филм за Ню Инглънд Пейтриътс и чух репликата: „Ние не събираме най-талантливите играчи. Ние изграждаме отбор.” Напълно съм съгласен с нея. Ние се опитваме да правим абсолютно същото. Трофеите се печелят от отбора, а не от един човек. Ние вземаме играчи, които осигуряват сплотеността и постоянството, необходими за изграждането на най-добрия отбор. Защото трябва да стигнем до там като най-добрият отбор“, каза още Тухел.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

  • 9 окт 2025 | 03:33
  • 1013
  • 0
Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

  • 9 окт 2025 | 03:07
  • 502
  • 0
Ливърпул и Юнайтед искат бранител на Байерн

Ливърпул и Юнайтед искат бранител на Байерн

  • 8 окт 2025 | 23:48
  • 1486
  • 0
 Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!

 Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!

  • 8 окт 2025 | 23:24
  • 1368
  • 2
Балотели тренира деца и чака нови възможности

Балотели тренира деца и чака нови възможности

  • 8 окт 2025 | 22:36
  • 1404
  • 0
Играч на Комо е най-добрият млад играч в Серия А

Играч на Комо е най-добрият млад играч в Серия А

  • 8 окт 2025 | 22:29
  • 1380
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 10150
  • 9
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 12230
  • 30
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 10895
  • 13
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 13301
  • 24
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 17101
  • 60
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 49757
  • 71