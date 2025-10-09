Тухел проговори за отсъствието на Белингам, Фоудън и Грийлиш

Селекционерът на Англия Томас Тухел отговори на въпрос относно отсъствието на халфовете Джуд Белингам, Филип Фоден и Джак Грийлиш от състава на “трите лъва” за предстоящата квалификация срещу Уелс.

“Ще пристигнем като аутсайдери, защото не сме печелили от десетилетия и ще се изправим срещу отбори, които са печелили много пъти. Така че трябва да дойдем като обединен отбор, иначе няма да имаме шанс”, каза Тухел.

Thomas Tuchel stands by dropping Jude Bellingham from the latest England Squad. pic.twitter.com/cgx4lREDwF — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2025

Германският специалист заяви, че играчите ще се завърнат сред националите само ако това направи отбора по-сплотен.

“Наскоро гледах документален филм за Ню Инглънд Пейтриътс и чух репликата: „Ние не събираме най-талантливите играчи. Ние изграждаме отбор.” Напълно съм съгласен с нея. Ние се опитваме да правим абсолютно същото. Трофеите се печелят от отбора, а не от един човек. Ние вземаме играчи, които осигуряват сплотеността и постоянството, необходими за изграждането на най-добрия отбор. Защото трябва да стигнем до там като най-добрият отбор“, каза още Тухел.