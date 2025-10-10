Популярни
  Тухел разкритикува английските фенове: Тъжно е…

  10 окт 2025
Англия победи Уелс с 3:0 в четвъртък, в приятелски мач, изигран на стадион "Уембли". Резултатът беше оформен през първите 20 минути на срещата, с голове на Морган Роджърс (3'), Оли Уоткинс (11') и Букайо Сака (20'). Селекционерът на "трите лъву" Томас Тухел изрази съжаление, че подкрепата за националния отбор е спаднала след третия гол.

„Когато не успяхме да отбележим четвърти гол, стадионът замлъкна. Тихо. Никога повече не усетихме енергията на феновете. Какво повече може да се предложи за 20 минути? Чувахме само уелски фенове…“, заяви разочарованият Тухел.

Германецът има почти перфектен рекорд начело на Англия – пет победи и само една загуба в приятелски мач със Сенегал (0:2) – и е близо до това да класира отбора за Световното първенство. Дотогава той се надява да намери по-ентусиазирани английски фенове.

„Тъжно е, защото мисля, че отборът днес заслужаваше много подкрепа“, заключи той.

