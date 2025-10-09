Англия - Уелс, младостта среща опита

Англия и Уелс ще изиграят тази вечер контролна среща, но битките между два британски тима дори и в приятелски формат винаги дават повече на феновете. “Трите лъва” до този момент се представят перфектно в световните квалификации с пет победи от пет срещи под ръководството на Томас Тухел. Само след няколко дни те ще гостуват на Латвия където могат окончателно да подпечатат визите си за Мондиал 2026. “Драконите” също продължават да водят тежка битка в своята група и са трети, но с равни точки с Белгия и само на една от водача Северна Македония. В понеделник Уелс ще приеме именно “червения динамит” в един от решаващите сблъсъци до края, който ще определи крайния изход на групата.

0 - England have named a starting XI without a player from at least one of Chelsea, Liverpool or Manchester United for the first time since June 1992 against France. Atypical. pic.twitter.com/55wD4J8fLi — OptaJoe (@OptaJoe) October 9, 2025

Мениджърът на Англия Томас Тухел прави четири промени в своя тим в сравнение с тези, които започнаха при успеха над Сърбия преди около месец. Джон Стоунс и Джед Спенс ще са част от отбраната на тима, Букайо Сака се завръща на дясното крило, а Оли Уоткинс ще води атаката в отсъствието на Хари Кейн. Морган Роджърс пък запазва мястото си на терена, а Еберечи Езе и Морган Гибс-Уайт остават на скамейката. Също така “трите лъва” излизат с единайсеторка, в която няма поне един играч на Манчестър Юнайтед, Челси или Ливърпул за първи път от 1992 година.

Наставникът на Уелс Крейг Белъми залага на много повече опит в своя състав в сравнение с тези, които загубиха от Канада наскоро. Бен Дейвис, Дейвид Бруукс и Хари Уилсън запазват местата си, а играчи като Джо Родън, Кийфър Муур и Бренън Джонсън също са част от титулярния състав на “драконите”.

CYMRU XI 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Ready to represent at Wembley 🫡 — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 9, 2025

