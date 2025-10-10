Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

Финалистът от последните две световни първенства Франция приема тима на Азербайджан в среща от третия кръг на група “D” от квалификациите в зона "УЕФА" за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Срещата стартира от 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага нейното развитие в реално време.

"Петлите" стартираха квалификационния цикъл с две трудни победи срещу Украйна (2:0) и Исландия (2:1), които ги изведоха еднолично на върха в класирането. Това означава, че при победа днес световните вицешампиони ще направят много сериозна крачка към класирането си за предстоящите финали в Северна Америка. Азерите от своя страна нямат какво повече да губят, след като завоюваха само точка до този момент. Те допуснаха унизителна загуба от Исландия (0:5) и взеха равен у дома срещу Украйна (1:1).

Големият въпросителен в навечерието на мача бе присъствието на голямата звезда на французите Килиан Мбапе. Той бе получил контузия на глезена при последните си клубни изяви с Реал Мадрид, но още вчера селекционерът Дидие Дешан каза, че състоянието световния шампион от 2018 г. не е толкова тежко, че да не се включи в двубоя, като дори му бе отредено място сред титулярите.