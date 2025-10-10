Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Последна официална тренировка на България преди дебюта на Димитров срещу Турция
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

  • 10 окт 2025 | 20:39
  • 225
  • 0
Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

Финалистът от последните две световни първенства Франция приема тима на Азербайджан в среща от третия кръг на група “D” от квалификациите в зона "УЕФА" за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Срещата стартира от 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага нейното развитие в реално време.

"Петлите" стартираха квалификационния цикъл с две трудни победи срещу Украйна (2:0) и Исландия (2:1), които ги изведоха еднолично на върха в класирането. Това означава, че при победа днес световните вицешампиони ще направят много сериозна крачка към класирането си за предстоящите финали в Северна Америка. Азерите от своя страна нямат какво повече да губят, след като завоюваха само точка до този момент. Те допуснаха унизителна загуба от Исландия (0:5) и взеха равен у дома срещу Украйна (1:1).

Големият въпросителен в навечерието на мача бе присъствието на голямата звезда на французите Килиан Мбапе. Той бе получил контузия на глезена при последните си клубни изяви с Реал Мадрид, но още вчера селекционерът Дидие Дешан каза, че състоянието световния шампион от 2018 г. не е толкова тежко, че да не се включи в двубоя, като дори му бе отредено място сред титулярите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 10981
  • 19
Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

  • 10 окт 2025 | 15:48
  • 840
  • 0
Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

  • 10 окт 2025 | 15:00
  • 5476
  • 2
Оливер Гласнер получи заслужено признание

Оливер Гласнер получи заслужено признание

  • 10 окт 2025 | 14:59
  • 1816
  • 0
Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

  • 10 окт 2025 | 13:33
  • 1147
  • 0
Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

  • 10 окт 2025 | 13:12
  • 1697
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 4683
  • 10
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:20
  • 13341
  • 15
11-те на Португалия (U21) и България (U21)

11-те на Португалия (U21) и България (U21)

  • 10 окт 2025 | 20:20
  • 2840
  • 1
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Дубай

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Дубай

  • 10 окт 2025 | 20:10
  • 890
  • 0
Съставите на Германия и Люксембург, Нагелсман прави промени

Съставите на Германия и Люксембург, Нагелсман прави промени

  • 10 окт 2025 | 20:54
  • 55
  • 0