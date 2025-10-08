"Ти ли го направи?" Как Мбапе отговори на въпроса на майка си

Френският нападател преживя няколко много трудни месеца след пътуването си до Швеция през октомври миналата година, въпреки че в крайна сметка случаят беше прекратен.

В момента Килиан Мбапе се намира в най-добрия си период, откакто пристигна в Реал Мадрид през лятото на 2024 година. След няколко сложни първи месеца на адаптация към отбора и съблекалнята французинът се превърна в безспорен лидер и любимец на „бялата“ публика. В началото обаче всичко беше много по-трудно.

Епизод в Швеция от миналия октомври беше един от най-важните фактори, които му повлияха в емоционален план. Тогава нападателят се възползва от факта, че не беше повикан от Дешан за международните мачове на националния отбор на Франция, за да пътува до Стокхолм с приятели. Там той беше обвинен в предполагаемо изнасилване.

Два месеца по-късно съдията прекрати случая поради липса на доказателства. Тези два месеца бяха най-лошите за играча по време на престоя му в Мадрид, тъй като цялата ситуация му се отрази изключително тежко, отчита “Спорт”.

Майката на нападателя - Файза Ламари, разказа как е преживяла всичко това.

“Имах доверие на Килиан, но го попитах: „Ти ли го направи?“. Той ми отговори: „Приключи ли с твоите фантазии?“. Това беше единственото пътуване, което не организирахме ние, и си платихме за последствията...“, обясни тя по Мaison de la Radio в Париж.

Освен това Файза разказа и за голям спор, който е имала с играча в онзи момент относно личния му живот: „Имах спор с него миналата година, когато нещата не вървяха много добре“, призна майката на капитана на френския национален отбор, цитирана от Le Parisien. „Попитах го дали не иска да си има приятелка. Той ми отговори: „Виждаш ли жена в тази бъркотия?“. Понякога се разхождаше по околовръстното с едно Пежо 206, просто за да види какво е. Той вече дори не може да се разхожда по улицата. Това ме натъжава.“

В крайна сметка целият този епизод в Швеция приключи с прекратяване на случая. В нито един момент от разследванията шведските съдебни и полицейски власти не споменаха публично името на нападателя като един от разследваните по случая, въпреки че всички медии свързаха французина с обвиненията.

Самият френски играч, чрез социалните си мрежи, отрече всякаква възможност да е извършил деянията, в които беше обвинен, като ги определи дословно като „fake news“ (фалшиви новини).