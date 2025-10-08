Популярни
  2. Франция
  Салиба: Испания и Аржентина спечелиха големи турнири, но не ни плашат

  • 8 окт 2025 | 18:48
  • 222
  • 0
Защитникът на Франция Уилям Салиба говори на пресконференция преди световната квалификация на тима му срещу отбора на Азербайджан.

"Лесно е да се мотивираш за този мач, защото няма лесни мачове в националния тим. Трябва да го спечелим, за да вземем три точки. Трябва да победим всички, за да се класираме бързо за Световното първенство. Не сме гледали специално мачове на Азербайджан, но на вечеря видяхме силни моменти от срещите им на екраните. Ще ги разучим и на видео. Аз гледам и моите изяви на видео, за да видя какво правя добре, и какво - не", каза играчът на Арсенал.

"Световното първенство е най-хубавият футболен турнир. Нямаме търпение да се класираме и да отидем в Америка. Ние сме ново поколение, няма много играчи, които са световни шампиони от 2018. Ако искаме да ни познават, трябва и ние да печелим трофеи. Испания и Аржентина спечелиха големи турнири, но не се страхуваме от тях. Да се надяваме, че ще вземем реванш срещу тях", надява се Салиба.

"Беше лесно да подпиша нов договор с Арсенал, исках да остана. Чувствам се като у дома. Това, които ни липсва, са трофеите, но има хубав проект и добри треньори. Доволен съм и се надявам да постигнем много успехи в следващите години", завърши Уилям Салиба.

Снимки: Gettyimages

