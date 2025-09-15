Популярни
Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
Един от героите на Франция по пътя към титлата от Мондиал 2018 се отказа от футбола

  • 15 сеп 2025 | 22:11
Бившият защитник на Барселона и световен шампион с националния тим на Франция Самюел Юмтити обяви оттеглянето си от професионалния футбол на 31-годишна възраст. Юмтити бе измъчван от сериозни контузии на коляното през последните години и беше без клуб, откакто договорът му с френския Лил изтече през лятото.

Бранителят беше част от отбора на Франция, който вдигна световната титла през 2018 година, и отбеляза победния гол за успеха на полуфинала над Белгия в Санкт Петербург.

Централният защитник прекара шест години в Барселона, след като се присъедини към каталунския гранд от Лион през 2016-а и игра за състава през двата сезона, завършили със спечелването на титлата в Ла Лига.

"След интензивна кариера с върхове и спадове, дойде време да се сбогувам", написа Самюел Юмтити в социалните мрежи.

"Дадох всичко от себе си със страст и не съжалявам за нищо. Бих искал да благодаря на всички клубове, президенти, треньори и играчи, с които успях да работя", добави французинът.

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
Кремонезе се добра до точка във Верона в дебюта на Варди

  • 15 сеп 2025 | 21:51
Португалия 1:0 Отбор на света, Оуен и Дел Пиеро се появиха на терена

  • 15 сеп 2025 | 22:42
Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
Още една ранна треньорска смяна в Бундеслигата

  • 15 сеп 2025 | 21:19
Звездите на Португалия се надпреварваха за разговор със Стоичков

  • 15 сеп 2025 | 21:32
Португалия 1:0 Отбор на света, Оуен и Дел Пиеро се появиха на терена

  • 15 сеп 2025 | 22:42
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
