Един от героите на Франция по пътя към титлата от Мондиал 2018 се отказа от футбола

Бившият защитник на Барселона и световен шампион с националния тим на Франция Самюел Юмтити обяви оттеглянето си от професионалния футбол на 31-годишна възраст. Юмтити бе измъчван от сериозни контузии на коляното през последните години и беше без клуб, откакто договорът му с френския Лил изтече през лятото.

Бранителят беше част от отбора на Франция, който вдигна световната титла през 2018 година, и отбеляза победния гол за успеха на полуфинала над Белгия в Санкт Петербург.

Централният защитник прекара шест години в Барселона, след като се присъедини към каталунския гранд от Лион през 2016-а и игра за състава през двата сезона, завършили със спечелването на титлата в Ла Лига.

Notre Champion du monde 2018, Samuel Umtiti, a choisi de raccrocher les crampons à l’âge de 31 ans 🥹💫



Bravo pour ta grande carrière Sam’ et merci pour tout ce que tu as donné à l’Équipe de France 🙏💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UkXD2S72nm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 15, 2025

"След интензивна кариера с върхове и спадове, дойде време да се сбогувам", написа Самюел Юмтити в социалните мрежи.

"Дадох всичко от себе си със страст и не съжалявам за нищо. Бих искал да благодаря на всички клубове, президенти, треньори и играчи, с които успях да работя", добави французинът.