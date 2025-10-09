Популярни
  2. Франция
  3. Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

  • 9 окт 2025 | 14:53
  • 299
  • 0
Селекционерът на Франция Дидие Дешан обясни, че контузията на Килиан Мбапе в глезена не е сериозна и ако всичко по време на днешната тренировка е наред, нападателят на Реал Мадрид ще бъде на разположение за утрешната световна квалификация с Азербайджан. Голмайсторът получи травма в събота в двубоя срещу Виляреал и беше заменен. Досега той тренира индивидуално, но днес ще участва наравно с останалите си съотборници.

“Проблемът с глезена му не е сериозен. По-скоро е въпрос на чувствителност. Следва подготвената програма. Трябва да тренира днес и ако всичко е наред, утре ще бъде готов".

“Играчите уважават съперника. Те също играят със страст за националния отбор, а и няма какво да губят. Не трябва да им даваме възможност да създават опасни ситуации. Те направиха равен с Украйна, седем човека играят в Карабах, който записа много добро началото в Шампионската лига”, добави Дешан.

Селекционерът коментира и освиркванията от трибуните на “Парк де Пренс” по адрес на Адриен Рабио по време на последното домакинство на “петлите”: „Това е нещо, което не бива да се случва, защото това са играчи, които представляват Франция.“

Дешан призна, че е говорил през играчите си и за провала през 1993 година, когато Франция изглеждаше сигурен участник на Мондиал 94, но в края на квалификациите загуби скорост и в крайна сметка пропусна турнира, след като България записа знаменитата си победа на “Парк де Пренс”: “Това е част от живота ми. Оттогава съм имал много по-щастливи дни. Ако им кажа „Знам“, това е защото наистина знам. Не бива да имаме къса памет. Трябва да имаме необходимото смирение. Всеки съперник играе на много високо ниво и може да бъде безмилостен в момента, в който не дадеш максимума. Не искам да оставям място за случайността или за непредсказуемото. Не трябва да бъдем нито много позитивни, нито много негативни. Най-важният мач е утре”.

Снимки: Imago

