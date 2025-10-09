Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

С 15 гола в 13 мача от началото на сезона с Реал Мадрид Килиан Мбапе е сред водещите футболисти в Европа.

“Имах време да се почина, да изляза във ваканция и после добре да се подготвя - разказа нападателят. - Стартирах сезона по правилния начин. Още е малко рано, това е само началото. Вложих всички необходими елементи, за да започна добре. Започваме да разбираме какво очаква треньорът от нас. Тук, в националния отбор, бяхме сериозни в първите два мача. Чувствам се добре, но работя, за да бъда още по-добър.”

“Адаптирах се добре в Мадрид, там съм малко по-спокоен. Това не е критика към Франция. Просто начинът на живот е различен – по-малко забързан, отколкото в Париж. Успях да си подредя мислите и да се почувствам отново във форма - и физически, и психически”, продължи Мбапе.

“Как развивам играта си? Това е нещо, които се случва в зависимост от отбора ти и от това, което се очаква от теб. Развиваш качествата си според отбора, в който играеш. Сега съм по-концентриран, правя различни движения и участвам в различни игрови ситуации”, сподели голаджията.

В момента Мбапе е на лагер с националния тим на Франция за световните квалификации срещу Азербайджан (петък) и Исландия (понеделник). Той обаче се присъедини към съотборниците си с лека контузия, която постави под въпрос участието му в първата среща.

Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

“Имам нещо дребно с глезена, но казах, че искам да играя и нямаше никакви спънки от страна на Реал Мадрид. Освен това и селекционерът иска да играя и мисля, че няма да има проблем. Чувствам се добре. Днес ще тренирам, това е последният тест, но нямам особени притеснения”, каза още капитанът на “петлите”.

С 52 попадения Мбапе е много близо до рекорда на Оливие Жиру (57) по вкарани голове за националния тим. Изглежда, че е въпрос на време той да стане номер 1 по този показател.

“Мога да вкарам на който и да е. Мисля, че ще подобря рекорда, но не знам кога, може би още утре, кой знае?” отговори с усмивка Мбапе.

Французите са фаворити в групата си, а и дори не успеят да стигнат Мондиала по този начин, при провал те имат запазено място в плейофите. Разбра се, че тези дни Дешан е припомнил на своите футболисти за провала в квалификациите за СП’94. Тогава българите изместиха французите след паметното за нас 2:1 на “Парк де Пренс” на 17 ноември 1993 г.

“Двубоят срещу Азербайджан е мач, който трябва да спечелим и да вземем три точки - амбициран е Мбапе. - Селекционерът има лош опит и постоянно ни повтаря, че докато класирането не е сигурно, нищо не е приключило. Ако спечелим двата мача, всичко ще изглежда много добре, но докато това не е математически факт, трябва да довършим работата. Трябва да спечелим.“

В неделя вечер Килиан беше на трибуните на двубоя между Лил и ПСЖ, в който брат му Итън вкара на шампиона за крайното 1:1.

"Не исках да идвам на този мач, но брат ми ме помоли. Домакините от Лил направиха страхотен срещу най-добрия отбор във Франция, дори в Европа в момента. Но срещу ПСЖ не бива да се радвам. Доволен съм за Итън, той го заслужава”, завърши Килиан Мбапе.