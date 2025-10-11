Украйна надви Исландия в невероятен трилър с осем гола

Украйна постигна впечатляваща победа с 5:3 в гостуването си на Исландия от 3-тия кръг на световните квалификации в група "D". Мачът бе невероятно зрелище с осем гола, което държеше зрителите в напрежение до последната секунда. Руслан Малиновский (14' и 45'), Олексий Гуцуляк (45'), Иван Калюжний (85') и Олег Очеретко (88') реализираха головете за успеха на гостите, а за домакините точни бяха Микаел Елертсон (35') и Алберт Гудмундсон (59' и 75').

Украйна поведе още в 14-ата минута с гол на Руслан Малиновский, който засече от движение центриране на Виталий Миколенко.

Исландия обаче реагира и в 35-ата минута възстанови равенството. Микаел Елертсон направи пробив отляво, финтира защитник и с удар от малък ъгъл успя да промуши кълбото в мрежата за 1:1.

Гостите обаче нанесоха нови два удара в края на първото полувреме. В 45-ата минута топката бе пратена пред вратата на Елиас Олафсон, там нападател на Украйна се размина с нея, но тя стигна до Олексий Гуцуляк, който отблизо вкара за 1:2.

В 5-ата минута на добавеното време отново Руслан Малиновский бе в прегръдките на съотборниците си. Той първо отне топката в средата на терена и стартира контраатака, след което сам я завърши с мощен шут извън наказателното поле.

Исландия обаче показа характер през второто полувреме и първо в 59-ата минута намали изоставането си с гол на Алберт Гудмундсон с глава с плонж.

В 75-ата минута отново Гудмундсон бе точен за 3:3 с изстрел от движение около точката на дузпата.

И когато изглеждаше, че вече инерцията е на страната на домакините, в края на мача Украйна успя да смълчи трибуните с нови два гола и да подпечата успеха си. Първо в 85-ата минута Иван Калюжний порази вратата със страхотен шут от воле от границата на наказателното поле.

В 88-ата минута Олег Очеретко сложи точка на спора с доста подобен гол, но с изстрел по земя от почти същата позиция за крайното 3:5.

Това бе важен успех за Украйна, като така тимът излезе на 2-рото място във временното класиране с 4 точки, изпреварвайки именно Исландия, който остава 3-ти с 3 точки.