Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Сисе смята, че Мбапе няма да бъде уважаван колкото Зидан

Сисе смята, че Мбапе няма да бъде уважаван колкото Зидан

  • 9 окт 2025 | 05:32
  • 259
  • 0
Сисе смята, че Мбапе няма да бъде уважаван колкото Зидан

Бившият нападател на Марсилия и Ливърпул Джибрил Сисе смята, че френските фенове няма да ценят нападателя Килиан Мбапе толкова, колкото Зинедин Зидан.

“Не мисля, че Килиан Мбапе някога ще бъде толкова почитан от французите, колкото Зинедин Зидан. Ще му бъде много трудно да достигне това ниво. Мбапе несъмнено е обичан от феновете, той е изключителен играч, но Зидан беше обожаван от цяла Франция. Не мисля, че някога ще видим друг играч, който е толкова обичан, колкото е той – и продължава да бъде и до днес”, каза Сисе.

Мбапе изигра 92 мача за Франция, отбелязвайки 52 гола. Зидан, от своя страна, стигна прага от 108 мача и 31 гола с националната фланелка.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

  • 9 окт 2025 | 03:33
  • 1014
  • 0
Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

  • 9 окт 2025 | 03:07
  • 502
  • 0
Ливърпул и Юнайтед искат бранител на Байерн

Ливърпул и Юнайтед искат бранител на Байерн

  • 8 окт 2025 | 23:48
  • 1487
  • 0
 Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!

 Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!

  • 8 окт 2025 | 23:24
  • 1368
  • 2
Балотели тренира деца и чака нови възможности

Балотели тренира деца и чака нови възможности

  • 8 окт 2025 | 22:36
  • 1404
  • 0
Играч на Комо е най-добрият млад играч в Серия А

Играч на Комо е най-добрият млад играч в Серия А

  • 8 окт 2025 | 22:29
  • 1380
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 10153
  • 9
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 12231
  • 30
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 10895
  • 13
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 13301
  • 24
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 17102
  • 60
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 49759
  • 71