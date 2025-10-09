Сисе смята, че Мбапе няма да бъде уважаван колкото Зидан

Бившият нападател на Марсилия и Ливърпул Джибрил Сисе смята, че френските фенове няма да ценят нападателя Килиан Мбапе толкова, колкото Зинедин Зидан.

“Не мисля, че Килиан Мбапе някога ще бъде толкова почитан от французите, колкото Зинедин Зидан. Ще му бъде много трудно да достигне това ниво. Мбапе несъмнено е обичан от феновете, той е изключителен играч, но Зидан беше обожаван от цяла Франция. Не мисля, че някога ще видим друг играч, който е толкова обичан, колкото е той – и продължава да бъде и до днес”, каза Сисе.

Мбапе изигра 92 мача за Франция, отбелязвайки 52 гола. Зидан, от своя страна, стигна прага от 108 мача и 31 гола с националната фланелка.

