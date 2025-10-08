Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Коман: Отидох в Саудитска Арабия, но не съм спрял с футбола

Коман: Отидох в Саудитска Арабия, но не съм спрял с футбола

  • 8 окт 2025 | 13:06
  • 523
  • 0
Нападателят на Ал-Насър Кингсли Коман коментира повиквателната си за предстоящите тези дни световни квалификации на френския национален отбор. След като през лятото напусна Европа, очакванията бяха, че бившият футболист на Байерн (Мюнхен) ще изпадне от сметките на Дидие Дешан. Селекционерът обаче продължава да разчита на него.

“Не бях изненадан от повиквателната на Дешан - заяви Коман, цитиран от “Екип”. - С това, че съм отишъл в Саудитска Арабия, не означава, че съм спрял с футбола. Не се страхувам, че ще бъда забравен, защото играя там. Напротив — моля ви, забравете ме. По-малко внимание ще ми се отрази добре.”

“Петлите” ще играят срещу Азербайджан на 10 октомври и срещу Исландия на 13 октомври.

