Ювентус ще се опита да отмъкне Менян като свободен агент
Ювентус ще се опита да отмъкне Менян като свободен агент

  • 10 окт 2025 | 17:57
  • 467
  • 0

Ювентус е превърнал вратаря на Милан Майк Менян в основната си трансферна цел за следващото лято, когато френският национал може да стане свободен агент, пише "Гадзета дело Спорт".

Грандът от Торино ще се опита да се възползва от трудните преговори между стража и “росонерите”, които не са довели до продължение на контракта. Челси също имаше интерес към Менян през лятото, но в крайна сметка той се съгласи да остане в Милан при новия треньор Масимилиано Алегри. Байерн (Мюнхен) също гледа към френския вратар като евентуален заместник на непоклатимия за момента Мануел Нойер.

Снимки: Gettyimages

