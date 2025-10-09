Неста: Милан не ми харесваше след напускането на Малдини, но Таре подреди нещата

Легендарният защитник на Милан Алесандро Неста призна, че не е харесвал ситуацията при “росонерите” след напускането на клубната икона Паоло Малдини като ръководител преди две години, но позицията му се е променила след пристигането на новия спортен директор Игли Таре през това лято. Той също така изрази надежда, че бившият му съотборник отново ще се завърне в миланския гранд в бъдеще, въпреки че е в конфликт с настоящото ръководство.

“Сегашният Милан ми харесва. Пристигна Таре - един отличен директор, който подреди нещата. Нека кажем, че Милан не ми харесваше в периода между напускането на Малдини и пристигането на Таре. Клубът беше загубил своята идентичност, въобще не я виждах. Това беше жалко, защото Милан има силна идентичност, а клубната история е твърде славна, за да бъде пренебрегвана. Вместо това ти трябва да поддържаш тези неща. Сега обаче Милан се възстановява. Да, бих искал Малдини да се завърне в Милан. Знаете ли защо? Паоло не го казва, но аз го казвам: за мен той може да отиде в Пари Сен Жермен или който и да е друг клуб, но си стои вкъщи, защото за него изборът е Милан или нищо. Така виждам нещата: за мен той е създаден да бъде в Милан и Милан е създаден да бъде с него. Животът се променя, собствениците - също, т.е. те взимат различни решения, но вярвам, че рано или късно тази любов ще се възобнови”, заяви Неста в подкаста BSMT.

Снимки: Gettyimages