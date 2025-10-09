Популярни
Футболът поема голям риск, предупреди шефът на ФИФА

  • 9 окт 2025 | 19:32
  • 293
  • 0
Футболът поема голям риск с решението двубои от вътрешните първенства да се играят в чужбина, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино. Ла Лига и Серия А получиха неохотно одобрение от УЕФА да проведат по един мач зад граница този сезон, като ФИФА трябва да даде окончателно зелена светлина за плана. Виляреал и Барселона ще играят в Маями през декември, докато Милан и Комо ги очаква среща в Пърт през февруари.

"Имаме структура, при която имаме мачове на национално ниво, на континентално ниво и след това на световно ниво. И това е структура, която направи футбола спорт номер едно в света. Ако искаме да разчупим тази структура, поемаме голям риск", каза Инфантино пред репортери на Общото събрание на Европейските футболни клубове (EFC) в Рим.

"Ако искаме да регулираме тази структура, тогава трябва да направи анализ. Имам лично мнение, което няма да споделя с вас в момента, но видях, че УЕФА го е одобрила. Трябва да се одобри и този мач от Ла Лига в Маями от КОНКАКАФ. Не знам дали АФК е одобрила мача в Австралия, от всички заинтересовани страни, и след това ще се стигне до ФИФА за одобрение. Но това е един мач - мисля, че се нуждаем от по-глобално размисъл за това какво искаме да направим. Искаме ли всеки да играе навсякъде и да прави каквото си иска. Или искаме да имаме регулирана система, която отчита интересите на всички на национално, континентално и клубно ниво, но също така и легитимността на всеки да организира събития и да регулира спорта в собствената си страна или континент?“, каза още Инфантино, цитиран от БТА.

