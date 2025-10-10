Популярни
Стоичков, Сираков, Балъков и Георги Иванов гости на откриването на новия комплекс на Даниел Боримиров
Пулишич е под въпрос за мача на САЩ срещу Еквадор

  • 10 окт 2025 | 10:09
  • 275
  • 0
Халфът на националния отбор на САЩ по футбол Кристиан Пулишич е под въпрос за приятелския мач на американците срещу Еквадор в петък, в Остин.

"Трябва да кажа, че имаме някои проблеми с някои от футболистите, като Кристиан, който не тренира днес", каза селекционерът Маурисио Почетино, като не уточни дали отсъствието му се дължи на контузия. "Трябва да преценим дали те ще са готови, или не", добави аржентинецът.

27-годишният Пулишич е в основата на страхотния старт на Милан в Серия А, като бе избран за играч на септември в италианското първенство, като вкара три гола и осигури две асистенции. Милан е с баланс от четири победи, едно равенство и една загуба.

Пулишич не игра за САЩ на Голд Къп, но се върна с асистенция при успеха срещу Япония с 2:0 миналия месец. Освен Пулишич, Почетино може да бъде без левия бек Антони Робинсън и Алехандро Зандеяс. Тримата не тренираха в четвъртък.

"Обещавам, че никой не може да се чувства сигурен за мястото си в състава за Световното първенство през 2026", заяви Почетино.

След мача с Еквадор американският тим посреща и Австралия за контрола в Колорадо на 14 октомври. 

