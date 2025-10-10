Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

Съветникът на собствениците на Милан Златан Ибрахимович даде обширно интервю пред “Гадзета дело спорт”, в което говори по различни теми като критиките на Масимилиано Алегри към Рафаел Леао след нулевото реми с Ювентус, неговата роля за последното Скудето на тима, целите на “росонерите” за този сезон, нивото на настоящия състав и пристигането на Лука Модрич.

“В Торино бях в съблекалнята. Всички бяха ядосани, включително и Алегри, защото можехме да спечелим. Дори и Леао, който пропусна да вкара два гола. Нека си припомним как в предсезонната подготовка той беше най-добрият. След това обаче беше извън игра за два месеца, така че сега трябва да се върне във форма. Разбира се, че очакваме магия, защото Леао е магия! Естествено, винаги ще говорим за него, тъй като той е сред най-добрите играчи в света и не го казвам с маркетингови цели, а защото съм играл футбол. Познавах го още като хлапе, а сега той има две деца. Казват, че вече е на 26 години, но аз озрях на 28. Както и да е, когато спечелихме Скудетото, той сам ни го донесе според мен.

Аз не си приписвам заслуги, вместо това искам те да са на останалите. Тогава това беше моята роля. В началото на сезона ги попитах: “Колко от вас са спечелили нещо?” Един или може би двама вдигнаха ръка. А колко от вас са играли в Шампионската лига? Отново един-двама. Това бяха играчи, които преди това бяха резерви в своите отбори. Те се нуждаеха от алфа играч, лидер, когото да следват. Постоянно ме питаха: “Ибра, наляво или надясно да идем?” Когато губехме, казвах: “Просто пратете мен да говоря пред медиите”, за да оставим тима на мира. За мен това беше като закуска. Така се роди един силен колектив, който полетя. Когато спечелихме Скудетото, аз ги видях как плачат. Това беше най-голямото удовлетворение. Но аз го предрекох още в първия ден на моето завръщане, можете да го проверите.

Какво ще кажа за този сезон? Това, че тимът е много конкурентоспособен и способен да постигне добри резултати. Това беше така и миналата година, която обаче се оказа странна. Веднага щом се изправяхме на крака, ние отново падахме, но поне научихме много. Все пак спечелихме трофей (Суперкупата на Италия - б.р.) и играхме финал за Купата на Италия. Но ние сме Милан и го знаем. Клубът направи много добре с продажбата на играчи, които не бяха част от проекта или трябваше да напуснат заради други причини. Също така беше избран опитен треньор, който донесе баланс, стабилност и най-вече това, което ни липсваше: малко опит.

Дали четвъртото място ще бъде достатъчно? В ДНК-то на Милан е да печели, особено в Европа, където трябва да се върнем. Никой не иска да промени Милан, нито културата и традициите му. Ще ви кажа едно правило: Никой не променя Милан, а Милан променя теб. На “Миланело” можеш да помиришеш триумфа. След като си бил там, вече не си същият футболист. На “Миланело” всички, от готвача до градинаря, се грижат за това Алегри и тима да се представят възможно най-добре. Да, вярвам в Скудетото, всички трябва да имат вяра. Но това е процес и е нужна работа в екип.

Дали Лука Модрич може да бъде като мен? Ние сме различни. Той е лидер на терена, а извън него не търси внимание, но ни донесе опита, който ни липсваше. Дори и да не ни беше смаял, самото му присъствие щеше да ни бъде от полза. А за изявите му на терена просто му казахме: “Излез и бъди себе си”. Не, не съм изненадан от играта му. Той играе така от 20 години. Мнозина са на върха за две години и след това не ги виждаш повече. Други обаче се задържат за 20 години и са истински шампиони, дори и да не спечелят “Златната топка”. Аз съм пример за това.

Адриен Рабио? Той трябваше да дойде още преди година и ние направихме опит, но той искаше да играе във Франция. Кой може да е изненадата? Страхиня Павлович още може да се подобри, а щом се отпуши, Сантиаго Хименес ще вкара много голове. Ардон Яшари е на топ ниво, а Самуеле Ричи също ще се подобри. Тимът е добра комбинация от настоящи и бъдещи таланти. Помогнах на Алегри да спечели първия си трофей. Тогава Милан беше изграден само от шампиони. Трудното беше кой да бъде на пейката, а на терена бяха на автопилот. Той беше много добър в ръководенето на тима. Сега обаче нещата са различни: има по-малко играчи с шампионско его и отборът е много отворен. Алегри също извървя своя път и спечели много трофеи, така че знае как да го прави”, коментира Ибрахимович.

