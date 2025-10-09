Популярни
  Милан
  Пулишич е номер 1 в Серия "А" за септември

Пулишич е номер 1 в Серия "А" за септември

  9 окт 2025 | 17:30
Звездата на Милан Кристиан Пулишич беше избран за Играч на месеца в Серия "А" за септември, след като спечели онлайн анкетата сред футболните фенове.

Нападателят спечели наградата, която ще му бъде връчена при следващото домакинство на Милан, в конкуренцията на Федерико Басчирото от Кремонезе, Кевин Де Бройне от Наполи, Федерико Димарко от Интер, Никола Кръстович от Аталанта и Рикардо Орсолини от Болоня. Пулишич си заслужи приза, след като беше с основна заслуга за успехите с 3:0 над Удинезе (два гола и асистенция) и с 2:1 над Наполи (гол и асистенция), а освен това беше титуляр и при победата с 1:0 над Болоня.

“Три гола и две асистенции за 147 минути показват почерка на фантастичния септември на Кристиан Пулишич в Милан. Плеймейкърът на “росонерите” веднага се утвърди в новата тактика на Алегри, затвърждавайки големите си гъвкавост и тактически интелект. Откакто пристигна в Серия "А", капитанът на националния отбор на САЩ е сред най-ключовите играчи в нашето първенство, като е надарен с отлична техника, страхотна отдаденост и постоянно желание да се подобрява”, коментира изпълнителният директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво в изявление.

Вчера от италианския елит обявиха още двама носители на призове: Василие Аджич от Ювентус беше награден за най-красив гол заради победното попадение за 4:3 в дербито с Интер, а Нико Пас за втори пореден месец беше отличен като най-добър играч до 23 години, след като през септември се отчете с два гола и две асистенции в три мача за Комо.

Снимки: Gettyimages

