Пулишич е номер 1 в Серия "А" за септември

Звездата на Милан Кристиан Пулишич беше избран за Играч на месеца в Серия "А" за септември, след като спечели онлайн анкетата сред футболните фенове.

Нападателят спечели наградата, която ще му бъде връчена при следващото домакинство на Милан, в конкуренцията на Федерико Басчирото от Кремонезе, Кевин Де Бройне от Наполи, Федерико Димарко от Интер, Никола Кръстович от Аталанта и Рикардо Орсолини от Болоня. Пулишич си заслужи приза, след като беше с основна заслуга за успехите с 3:0 над Удинезе (два гола и асистенция) и с 2:1 над Наполи (гол и асистенция), а освен това беше титуляр и при победата с 1:0 над Болоня.

“Три гола и две асистенции за 147 минути показват почерка на фантастичния септември на Кристиан Пулишич в Милан. Плеймейкърът на “росонерите” веднага се утвърди в новата тактика на Алегри, затвърждавайки големите си гъвкавост и тактически интелект. Откакто пристигна в Серия "А", капитанът на националния отбор на САЩ е сред най-ключовите играчи в нашето първенство, като е надарен с отлична техника, страхотна отдаденост и постоянно желание да се подобрява”, коментира изпълнителният директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво в изявление.

Vasilije Adžić's rocket is the @IliadItalia Goal of the Month for September! 🚀👏 pic.twitter.com/YPT3lLeAab — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 8, 2025

Вчера от италианския елит обявиха още двама носители на призове: Василие Аджич от Ювентус беше награден за най-красив гол заради победното попадение за 4:3 в дербито с Интер, а Нико Пас за втори пореден месец беше отличен като най-добър играч до 23 години, след като през септември се отчете с два гола и две асистенции в три мача за Комо.

Nico Paz is the winner of September's Rising Star of the Month award! 🤩 pic.twitter.com/7xPH13l6Vq — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 8, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages