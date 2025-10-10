Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри беше провъзгласен за Треньор на месеца в Серия "А" за септември. Така “росонерите” получиха двете най-важни месечни награди в италианския елит, след като вчера звездата на тима Кристиан Пулишич беше избран за номер 1 сред играчите.

Това е първи приз за Алегри след завръщането му в Милан, като той беше очакван предвид трите шампионатни победи на отбора през миналия месец: 1:0 над Болоня, 3:0 над Удинезе и 2:1 над Наполи. Така в края на септември миланският гранд се изкачи на върха в класирането на Серия "А" преди нулевото си реми с Ювентус в първия си мач през октомври.

Allegri has been named Philadelphia Coach of the Month for September! 💎 pic.twitter.com/2j8TqX3fkK — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 10, 2025

“Влиянието на Масимилиано Алегри за отличния старт на сезона за Милан е кристално ясно. Тосканският треньор успя веднага да преобрази “росонерите” сякаш умело е ушил костюми за футболистите, които излизат на терена. Той подчерта качествата на индивидуалните играчи и им наложи манталитет на победители, чувство за саможертва и решителност за кратък период от време, като това са все ключови черти за постигането на големи цели. Завръщането на Алегри на пейката върна на Серия "А" един от най-успешните ѝ треньори в историята, който със своите тактически познания, опит и умение за разчитане на играта вкара Милан обратно в надпреварата за най-престижните трофеи”, бяха похвалите на изпълнителния директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво по адрес на Алегри.

