В Италия подкрепиха Рабио за мнението му

  • 9 окт 2025 | 19:27
  • 408
  • 1
Националният съюз на професионалните футболисти във Франция подкрепи халфа на Милан Адриен Рабио, който каза, че е "пълна лудост" мачът между "росонерите" и Комо да се играе в Австралия, съобщи АФП.

"Констатацията на Адриен Рабио се споделя от голяма част от играчите, защото е вярно, защото почива на емпирично познание на футбола и на нашия занаят", написаха от синдиката на френските играчи. Те добавят, че не всички футболисти имат достъп до медиите, за да изразят подобно мнение, но имат правото и дори задължението за кажат предпочитанията си на висок глас. "Свободата на изразяване на футболистите е фундаментален принцип, който ще защитаваме винаги", напомниха от синдиката.

В интервю за вестник "Льо Фигаро" Рабио заяви, че е "напълно лудо" да пътува с тима си до Пърт, Австралия, за мач срещу Комо от италианската Серия А. "Всичко това не зависи от нас. Въпросът за календара, за здравето на играчите се дискутира много, но това не е нормално. Лудост е да изминеш толкова километри, за да изиграеш един мач между два италиански отбора в Австралия. Но трябва да се адаптирам, както винаги", бяха думите на френския национал.

Като отговор генералният директор на Серия А Луиджи Де Сиерво заяви: "Рабио забравя, както и всички футболисти, които печелят милиони евро, че е платен, за да си върши работата, тоест да играе футбол."

