Рабио отписа Ювентус за Скудетото и отправи предупреждение към звезда на Милан

Халфът на Милан Адриен Рабио изрази надежда, че с “росонерите” ще успее да спечели своята втора титла в Серия "А", като междувременно отписа бившия си отбор Ювентус за Скудетото през този сезон.

“Както обикновено, има толкова много претенденти за Скудетото. Да видя Рома толкова високо в класирането е малка изненада. Наполи остава най-силният тим. Интер е италианският отбор, който се справя най-добре в Европа до момента и, за разлика от нас, там имат предимството да играят заедно от дълго време. При нас не е сигурно, че веднага ще намерим правилната динамика. В Ювентус имат качества, но те са по-малки от тези на Наполи или Интер. На тях все още им липсва нужната химия за спечелването на Скудетото, така че ще се борят за място в Шампионската лига. Ние пък със сигурност ще се борим до самия край и се надявам отново да триумфирам със Скудетото, защото спечеленото с Ювентус не го отпразнувахме както подобава заради COVID-19. Този път ми се иска да празнувам с всички фенове на площада”, коментира Рабио в интервю за “Гадзета дело спорт”.

Френският национал също така предупреди една от звездите на Милан - Рафаел Леао, че вече не разполага с много време, за да разкрие своя пълен потенциал. “Знам, че хората говорят много за него. Той е играч с голям потенциал, но на 26 години вече не си млад. На неговата възраст вече няма време за губене, защото времето бързо отлита. Би било жалко, ако той си остане просто с потенциала за голям футболист. Надявам се да осъзнае, че разполага с необходимото, за да бъде сред най-добрите. Може би той няма волята или страстта на някого като Лука Модрич, но Леао трябва да се запита къде иска да стигне и дали е задоволен от постигнатото, или целта му е да се превърне в това, което може да бъде. За нас би било жалко, ако той не разкрие своя потенциал и не се фокусира 100% върху работата си. Масимилиано Алегри знае как да извлече най-доброто от своите играчи. Надявам се да има позитивно въздействие и върху него. Може би за Леао това е най-добрата възможност”, заяви той.

Adrien Rabiot warns Rafael Leao that ‘at 26, you are no longer young’ but hopes Massimiliano Allegri will have a ‘positive impact’ on the Portuguese star. pic.twitter.com/nXPk4oGc4p — Football Italia (@footballitalia) October 8, 2025

Рабио обаче беше по-благосклонен в думите си за конкурентите на португалеца в атаката на отбора - новото попълнение Кристофър Нкунку и Сантиаго Хименес. “Нкунку е отличен играч, който е ефективен пред вратата, технически силен е и е способен да прави пробиви. Алегри е щастлив, че го има на разположение. Той е още едно оръжие в атака, което ще бъде много важно в надпреварата за Скудетото. Той пристигна малко извън форма и му трябва време, за да възвърне своята топ кондиция, но вече показа някои интересни неща на позиция, на която имаме най-различни опции. Става въпрос за Кристиан Пулишич, Леао и дори Хименес, когото мнозина критикуват, но Санти е някой, който дава 100% от себе си в тренировките и мачовете. Той има правилния манталитет и просто трябва да се отпуши. Като цяло, Милан е отличен тим, който просто може би има лек недостиг на защитници в случай на контузии”, добави полузащитникът.

