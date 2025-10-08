Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 2018
  • 0

Халфът на Милан Адриен Рабио определи като пълна лудост очакваното решение на Серия "А" да премести мача между “росонерите” и Комо от 24-тия кръг на първенството в Пърт, Австралия, на 7 или 8 февруари догодина.

“Бях изненадан, когато научих, че Милан ще играе мач от Серия "А" срещу Комо… в Австралия! Това е пълна лудост. Но това са финансови споразумения, които дават видимост на първенството. Тези неща са отвъд нас. Много се говори за програмата и здравето на играчите, но всичко това изглежда наистина абсурдно. Лудост е да пътуваме толкова много километри за мач между два италиански отбора в Австралия. Както винаги, трябва да се адаптираме”, заяви Рабио в интервю пред “Льо Фигаро”.

Тези думи обаче въобще не се харесаха на изпълнителния директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво, който разкритикува мнението на френския национал и защити идеята за преместването на двубоя. “Прав е Рабио, че ние решаваме вместо него. Той забравя, подобно на всички футболисти, които печелят милиони евро, че на тях им се плаща, за да извършват дейност, а именно да играят футбол. Той трябва да уважава парите, които получава, и да подкрепя своя работодател Милан, който прие и настояваше този мач да се изиграе в чужбина. Здравето на играчите е фундаментален елемент. Борим се, за да гарантираме, че това нещо ще има логика. Говорим за нещо сложно, но не и невъзможно. Опитваме се да го направим по хармоничен начин, особено ако то се приема като изключение. Организационното предизвикателство е сложно и часовете на полета са много, но ще пътуват в бизнес класа до другия край на света - нещо, което отборите правят редовно. Топ футболистите, които имат заплати, съизмерими с усилията, които влагат, трябва да разбират по-добре от останалите, че това е саможертва, която може да бъде направена.

Тур дьо Франс стартира във Флоренция, а Джиро д’Италия редовно започва в чужбина. Правим това, за да подсилим продукта, а не да го отслабим. Надявам се, че феновете, които приемат бъдещето на италианския футбол присърце, ще разберат, че тези малки саможертви ще донесат ползи в средносрочен и дългосрочен план. НФЛ и НБА играят по няколко мача в чужбина. УЕФА ни каза, че е против това, но прие, че молбата е по изключение. Ние вярваме, че ако футболът не тръгне по този път премерено, изнасяйки своята марка в чужбина, той рискува да изостане от останалите спортове”, коментира шефът на Серия "А" пред италиански репортери.

