Мбапе защитава Ямал: Трябва да го оставим на мира, той е само на 18
Мбапе защитава Ямал: Трябва да го оставим на мира, той е само на 18

  • 10 окт 2025 | 10:34
  • 1037
  • 0
В дългоочаквано интервю за Movistar+ Килиан Мбапе обстойно коментира Ламин Ямал. Звездата на Реал Мадрид похвали футболните умения на испанеца, но същевременно подчерта необходимостта да не бъде съден за извънфутболния си живот.

„Вижда се, че той има огромна страст към футбола и това е единственото нещо, което не трябва да губи. Останалото е свързано с личния му живот. Трябва да го оставим на мира“, заяви категорично 27-годишният нападател.

След това добави: „Във футбола той е страхотен играч, но в живота е 18-годишно момче. На тази възраст всички правят грешки. Правиш добри неща, правиш и лоши... В крайна сметка той ще натрупа житейски опит.

Ще научи кое е добро за него и ние трябва просто да гледаме какво прави на терена. Всичко, което прави извън терена, няма значение, стига да не е нещо сериозно. Той има огромен талант и ще поеме по пътя, който желае. Пожелавам му късмет“.

