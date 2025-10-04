Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

В сряда Барселона допусна първата си загуба за сезона, след като отстъпи с 1:2 на Пари Сен Жермен в мач от Шампионската лига. Каталунците вече са насочили вниманието си към двубоя срещу Севиля за първенство, който е в неделя от 17:15 часа. Това е и последният двубой преди новата пауза за националните отбори. На своята пресконферения наставникът на Барса Ханзи Флик призна, че няма идея кога точно Ламин Ямал ще се завърне. На нападателя се възобновиха болките в пубисната област, които го тормозеха доскоро. Ето какво заяви треньорът по редица теми:

Севиля

Познаваме добре Севиля — отборът играе агресивно и с интензитет, има собствен стил и страхотна публика зад себе си. Ще бъде труден мач.

Състоянието на отбора след загубата от ПСЖ

Да, всички са тъжни след загубата. Трябва да бъдем по-умни и да си вземем поука — и това ще направим. Мачът в Севиля също е много важен и искаме да вземем трите точки.

Ламин Ямал

Той се почувства добре, иначе нямаше да играе срещу ПСЖ. Говорих с него — днес е по-добре, но все още не е напълно ОК. Попитах го как можем да му помогнем. Всички знаят за качествата му, но моя отговорност е да разпределя игровото му време, когато се завърне — и ще го направя. Когато играчите не са на сто процента, трябва да се концентрират върху силните си страни. Той е невероятен с топка в крака, но е важно да си добре и без топка. Истината е, че в момента не знаем кога той ще се върне. Контузията му не е мускулна и не е безобидна. Не знаем дали ще е готов след две, три или четири седмици; не знам и дали ще може да играе в Ел Класико (26 октомври - б.р.). Ламин ще работи с физиотерапевтите и ще видим как ще се развият нещата.

Напрежението с Луис де ла Фуенте

Ситуацията възникна след последната пауза за националните отбори. Това, което искам, е да защитя своя играч. Това е минало, вече отминало. Не мисля негативно — такива неща се случват. Аз самият съм го преживявал и от другата страна, не е лесно. Трябва да защитавам своя футболист и затова направих онези изказвания — може би ги направих малко по-остро от обичайното. Важно е да управляваме ситуацията заедно — както клубът, така и националният отбор.

Подобрения в играта

Нашата идея за преса е от жизненоважно значение — това трябва да е нашата нагласа и така трябва да го правим. Ако няма натиск върху този, който владее топката, последната линия не може да стои толкова високо. Подобрихме това в последните мачове, но трябва да продължим да го тренираме.

Относно егото

Не говорим само за играчите — говорим за всички: треньорите, клубовете и феновете. Всеки жадува за победа и за спечелване на трофеи — това е, което искаме, и то изисква отдаденост от всички. Благодарен съм за това, което видях след последната пауза, защото нагласата беше позитивна и се тренира добре. Вижда се, че вярваме в силите си. На всеки може да се случи да загуби от ПСЖ, защото това е страхотен отбор. Но ние трябва да продължим напред.