Ламин Ямал отново е контузен, пропуска мача с България

Крилото на Барселона Ламин Ямал продължава да изпитва сериозни проблеми с травмата си в срамната кост и ще отсъства в следващите 2-3 седмици, обявиха официално от клуба. Фланговият футболист се появи в игра срещу Реал Сосиедад и ПСЖ, след като не бе в състава на Ханзи Флик около три седмици седмици. Младокът получи контузията по време на предишния лагер на националния отбор на Испания.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒

The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/P7qfFKfW42 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

Това означава, че Ямал няма да бъде и част от състава на Испания, който ще срещне България в световна квалификация следващия вторник във Валядолид. Надеждите на треньорското ръководство на каталунците са, че крилото ще може да се възстанови за двубоя с Жирона, който е на 18 октомври. Ламин Ямал има 2 гола и 4 асистенции от началото на сезона в 5 двубоя. Това е втора травма за играча от началото на кампанията. Той отсъства в продължение на 20 дни през септември, когато страдаше от проблеми в адукторите.

Де ла Фуенте поиска пълна концентрация срещу Грузия и България и обясни за казуса с Ямал

Снимки: Gettyimages