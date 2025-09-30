Популярни
Бащата на Ямал и критиките: Благодаря ти, сине, ще живея винаги на твой гръб

  • 30 сеп 2025 | 09:45
  • 2264
  • 3
Бащата на Ламин Ямал отново привлече вниманието, този път за да отговори на критиците, които го обвиняват, че не прави нищо професионално и живее на гърба на крилото на Барселона.

„Много хора говорят глупости: „Защо не работиш? Живееш на гърба на сина си.“ Ще ви кажа едно, господа. „Благодаря ти, сине, винаги ще съм ти благодарен, ще живея на твой гръб“, започна той иронично във видео, споделено в социалните мрежи, в което се вижда как приготвя храна.

„За тези, които нямат никого – нито деца, нито братя, нито приятели, нито нищо, и винаги зависят от живота на другите, намерете си нещо по-добро за правене. Вижте ме, готвя. Вие ще ядете в къщата на майка си? Аз не. Аз го правя тук, вкъщи, и с изкуство. Това се нарича изкуство“, добави той.

Снимки: Imago

