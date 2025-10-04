Президентът на испанския футбол за казуса с Ямал: Да не придаваме излишна гласност на подобни полемики

Президентът на Кралската испанска футболна федерация Рафаел Лоусан се опита да свали от напрежението във връзка с полемиката около контузията и последвалото отпадане на Ламин Ямал от националния отбор. От “Камп Ноу” обвиниха националния селекционер Луис де ла Фуенте за проблемите на таланта. Вчера се разбра, че травмата на Ямал в пубисната зона се е възобновила, заради което той отново е аут за 2-3 седмици.

“Барселона е голям клуб и сме в координация с тях. Не трябва да се придава излишна гласност на подобни полемики, а само справедливата им значимост“, обясни Лоусан пред “Кадена Сер”, запитан за медицинския доклад, издаден от каталунския клуб, и отсъствието на играча от настоящия лагер на националния отбор.

Галисийският ръководител подчерта важността на поддържането на атмосфера на разбирателство: „Ако има медицински доклад, той се оценява както подобава. Важното е, че Испания е номер едно в световната ранглиста и в мъжкия, и в женския футбол. Харесва ми да има добра атмосфера и мир.“

Лоусан отправи благодарствено послание към всички клубове за тяхното сътрудничество с националния отбор: „Искам да благодаря на тези, които улесниха присъствието на ключови играчи на този лагер“.

Ламин Ямал отново е контузен, пропуска мача с България