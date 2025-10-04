Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Президентът на испанския футбол за казуса с Ямал: Да не придаваме излишна гласност на подобни полемики

Президентът на испанския футбол за казуса с Ямал: Да не придаваме излишна гласност на подобни полемики

  • 4 окт 2025 | 13:50
  • 398
  • 1

Президентът на Кралската испанска футболна федерация Рафаел Лоусан се опита да свали от напрежението във връзка с полемиката около контузията и последвалото отпадане на Ламин Ямал от националния отбор. От “Камп Ноу” обвиниха националния селекционер Луис де ла Фуенте за проблемите на таланта. Вчера се разбра, че травмата на Ямал в пубисната зона се е възобновила, заради което той отново е аут за 2-3 седмици.

“Барселона е голям клуб и сме в координация с тях. Не трябва да се придава излишна гласност на подобни полемики, а само справедливата им значимост“, обясни Лоусан пред “Кадена Сер”, запитан за медицинския доклад, издаден от каталунския клуб, и отсъствието на играча от настоящия лагер на националния отбор.

Галисийският ръководител подчерта важността на поддържането на атмосфера на разбирателство: „Ако има медицински доклад, той се оценява както подобава. Важното е, че Испания е номер едно в световната ранглиста и в мъжкия, и в женския футбол. Харесва ми да има добра атмосфера и мир.“

Лоусан отправи благодарствено послание към всички клубове за тяхното сътрудничество с националния отбор: „Искам да благодаря на тези, които улесниха присъствието на ключови играчи на този лагер“.

Ламин Ямал отново е контузен, пропуска мача с България
Ламин Ямал отново е контузен, пропуска мача с България
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер не може да си позволи отпускане срещу опасния Кремонезе

Интер не може да си позволи отпускане срещу опасния Кремонезе

  • 4 окт 2025 | 08:00
  • 1371
  • 0
Може ли Айнтрахт да спре машината Байерн?

Може ли Айнтрахт да спре машината Байерн?

  • 4 окт 2025 | 07:28
  • 2121
  • 4
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 5135
  • 2
Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

  • 4 окт 2025 | 06:29
  • 5361
  • 5
Аморим и Ман Юнайтед нямат право на повече грешки

Аморим и Ман Юнайтед нямат право на повече грешки

  • 4 окт 2025 | 06:02
  • 3627
  • 2
Арсенал и Уест Хам се сблъскват в кораво лондонско дерби

Арсенал и Уест Хам се сблъскват в кораво лондонско дерби

  • 4 окт 2025 | 05:35
  • 2689
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 11104
  • 12
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 9997
  • 6
11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

  • 4 окт 2025 | 14:04
  • 572
  • 0
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 6483
  • 7
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 9050
  • 15
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 5135
  • 2