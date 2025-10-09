Популярни
»
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Мбапе: С Винисиус имаме една цел - да носим трофеи на Реал Мадрид

  9 окт 2025 | 18:05
  • 267
  • 6

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори за взаимодействието си с Винисиус Жуниор. Това той стори в анонс от интервю за Хорхе Валдано по Movistar Plus от лагера на националния отбор на Франция, цялото което ще бъде излъчено в неделя.

“Двама известни играчи в един и същи отбор продават много вестници, продават много неща. Имам много добри отношения с Винисиус. Тази година те са много по-добри, опознахме се значително по-добре. Той е страхотен играч и много добър човек“, започна своя коментар Мбапе пред световния шампион с Аржентина.

Французинът също така показа, че е наясно с огромното внимание, при което живеят двамата. Мбапе защити партньорството им като ключово за спечелването на титли от „белите“.

„Знаем, че хората говорят за нас за всичко, но имаме една и съща цел: да помогнем на Реал Мадрид да печели трофеи. Мисля, че ако искаме да печелим титли, трябва да сме в най-добрата си форма и да помагаме на целия отбор“, обясни той.

„Харесва ми как приемаш за нормални неща, които изглеждат като много големи проблеми“, коментира Валдано неговата нагласа.

„Приемам го за нормално, защото в деня, в който имам сериозен проблем, което се надявам да не се случи, ще му кажа, че е сериозно. И хората ще чуят и ще разберат, че го смятам за сериозно. Това не е сериозно. В живота на един известен футболист или на играч на Реал Мадрид, това не е сериозно“, завърши по темата Мбапе.

Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист
