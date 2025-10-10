Реал Мадрид избира между трима за нов централен защитник

Лидерът в испанската Ла Лига, Реал Мадрид, твърдо е решен да привлече централен защитник през следващото лято, за предпочитане без трансферна сума. Испанският вестник „Марка“ отново се зае с темата, като според тяхната информация, трима играчи остават в полезрението на мадридчани, но споменават и Жоан Мартинес, който се възстановява от тежка контузия.

Чаби Алонсо разполага с надеждни централни защитници в лицето на Дийн Хаусен и Едер Милитао, но зад тях са налични Раул Асенсио, Антонио Рюдигер и Дейвид Алаба. Договорите на двама от тримата резерви изтичат през лятото на 2026 г., което налага привличането на някой (или няколко) на тази позиция. Приоритет остава Ибрахима Конате, който все още не е подновил договора си с Ливърпул, но през последните седмици Марк Геи и Дайо Упамекано също са част от трансферните разговори.

Снимки: Gettyimages