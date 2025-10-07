Родриго за Ел Класико, неосъществения трансфер в Барселона, слуховете за негово напускане и първия му разговор с Чаби Алонсо

Крилото на Реал Мадрид Родриго даде обширно интервю пред AS, в което говори по различни теми, свързани със своя престой в клуба.

За предстоящото Ел Класико с Барселона и загубеното дерби срещу Атлетико Мадрид

По-добре да забравим миналия сезон. Знаем, че не бяхме на висота и най-вече в дербитата с Барселона. Не се чувствахме комфортно срещу тях. Вярно е, че предходната година беше обратното, като спечелихме и четирите мача. Въпреки това трябва да се признае, че сега са по-добри, като имат по-добър състав и повече увереност. Ние обаче също имаме голям отбор. Ще се получи тежък мач, но ще играем на “Бернабеу” пред нашите фенове, така че трябва да покажем кои сме и да планираме всичко добре, за да ги победим на всяка цена. Все пак ще играем в нашия дом. Всеки, който подпише с Мадрид, иска триумф в Шампионската лига и решаващ гол срещу Барса, така че дано да победим с мое попадение. Дербито с Атлетико? Всички сме съгласни, че то със сигурност не бива да се повтаря и това няма да се случи. Беше ужасен ден за нас, но няма да се повтори. Загубихме с 2:5, не съм глупав, но не можем да кажем нищо.

За неосъществения трансфер в Барселона заради интереса на Реал Мадрид към него

Преди да подпиша с Мадрид, всичко беше готово и бях договорен за Барса. Това е истината. Моят баща обаче ми каза, че са ни потърсили от Мадрид и че трябваше да избирам. За мен беше много лесно. Знаех какво исках и каква беше моята мечта. Въобще не се замислих и ето ме тук. Тогава бях в Сантос и започнах да играя добре. От Барса ме искаха и винаги съм казвал, че това е един голям клуб, към който имам голямо уважение. Но Мадрид беше моята мечта, което направи решението ми лесно. Не можех да чакам Мадрид повече и когато настъпи моментът, направихме всичко както трябваше.

За слуховете за негово напускане през изминалото лято

Всяко лято се случва едно и също с мен: че ще си тръгвам, че имам оферти от този или онзи клуб… Според публикациите всяка седмица бях в различен отбор. Разбира се, че винаги има предложения, няма да излъжа. Но винаги съм бил ясен пред клуба, че искам да продължа да печеля още трофеи тук. На моята възраст двете европейски купи са голям успех, но сега искам още такива с тази фланелка. Винаги съм казвал: “Докато ме иска Мадрид, аз ще остана тук”. Ако някой ден Мадрид ми каже: “Родри, потърси си нов отбор”, аз ще отговоря: “Добре”. Това обаче не се е случило. Клубът винаги ми е заявявал, че разчита на мен. Хората спекулираха, защото аз запазвах мълчание. Аз обаче знаех, че този сезон щях да бъда в Мадрид, като съм концентриран да покажа моята най-добра версия. Не съм се дразнил, а запазих спокойствие. Ето ме тук както винаги за моя седми сезон.

За първия му разговор с Чаби Алонсо и представянето му през този сезон

Когато треньорът пристигна, той ме извика да говорим и ми каза: “Вече знам, че на теб ти харесва да играеш отляво, но ще си ми нужен и на други позиции”. Аз му отговорих: “Добре, аз съм тук, за да помагам на отбора”. Всички знаят, че предпочитам да играя отляво и че съм много по-добър на този фланг, но винаги съм на разположение на тима да играя отдясно или като “деветка”. Точно това му казах. Истината е, че той ме пуска само на левия фланг и съм доволен от нивото, което показвам в минутите, които получавам. Справям се добре, въпреки че логично ми се иска да играя повече. Аз съм в процес на развитие, като ставам все по-добър и се чувствам щастлив. Всеки път се представям все по-добре. Трябва да се уважават решенията на треньора. Ако си титуляр, трябва да даваш 100%, ако си резерва - също. Такъв е моят начин на мислене. Дори и да играя само 20 минути, аз давам своя максимум. Това е добре за моя имидж и за отбора. Опитвам се да се възползвам от всяка минута, която изигравам с тази фланелка.

Снимки: Gettyimages