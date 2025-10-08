Чави посочи легенда на Реал Мадрид за по-добър от него

Когато говорим за най-великите полузащитници в историята на футбола, името на Чави Ернандес е невъзможно да бъде пропуснато от списъка. Легендата на Барселона има зад гърба си 22-годишна фантастична кариера.

По-голямата част от кариерата си той прекара на “Камп Ноу”, където феновете и до днес си спомнят за страховитото партньорство, което изгради с Андрес Иниеста и Серхио Бускетс – двама играчи, които също са сред най-добрите полузащитници в историята на спорта. Постиженията на Чави говорят сами за себе си: 11 титли в испанското първенство и четири трофея от Шампионската лига с Барса.

Малко са играчите, които могат да се сравняват с уменията на бившия треньор на Барселона, но според него една легенда на Реал Мадрид е бил по-добър от него - Зинедин Зидан.

Във видео в социалните мрежи Чави е помолен да мълчи, докато не чуе името на играч, който е по-добър от него. Репортерите изброяват големи имена като настоящите звезди Кевин Де Бройне и Алексис Мак Алистър, както и легендите на спорта Стивън Джерард и Франк Лампард - две изключителни фигури на английския футбол. Испанецът обаче не проронва и дума за нито един от тях, въпреки че за момент се поколебава при споменаването на Андреа Пирло. Когато обаче прозвучава името на Зидан, той веднага нарушава мълчанието.

Въпреки че феновете на Барселона биха искали да поставят Чави пред Зидан заради съперничеството с Реал Мадрид, трудно е да се оспори, че френската звезда не заслужава признание. Неговото хладнокръвие и контрол над топката превърнаха играта му в удоволствие, докато той помогна на Реал Мадрид, Ювентус, Бордо и френския национален отбор да спечелят множество трофеи, включително Световната купа през 1998 г. и европейското злато през 2000 г.