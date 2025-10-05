Популярни
Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  2. Реал Мадрид
Футболист на Реал Мадрид е номер едно в Ла Лига за септември

  • 5 окт 2025 | 15:13
  • 941
  • 0

Плеймейкърът на Реал (Мадрид) Арда Гюлер получи наградата за най-добър футболист в испанската Примера дивисион за месец септември при младите таланти до 23 години. Призът му беше връчен преди двубоя с Виляреал от 8-ия кръг на първенството, спечелен от Белия балет с 3:1.

Гюлер, който може да играе зад гърба на централния нападател, а също така и като дясно крило, получи най-много гласове от феновете на испанския футбол, които гласуват в страницата на Ла Лига. За изследвания период през септември 20-годишният полузащитник вкара два гола и подаде за още два в четири мача. Гюлер вкара попадение в първия мач за миналия месец срещу Реал Сосиедад, подаде срещу Леванте, а в дербито с Атлетико – макар и загубено с 2:5, вкара един гол и асистира за другия.

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

Веднага след края на срещата снощи с Виляреал футболистът замина за Истанбул, а утре сутринта ще се присъедини към лагера на националния отбор на Турция в базата на Турската федерация. Турците се ходготвят за мачовете с България на 11-и октомври в София и с Грузия на 14-и октомври в Коджаели.

Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

Националният селекционер на турския тим Винценцо Монтела пък снощи се появи на стадион "РАМС Парк", за да наблюдава дербито между Галатасарай и Бешикташ (1:1). Той седна в ложата и нямаше контакт с журналистите, но според неофициален източник на сайта futboo.com, той е изразил опасения, че двата предстоящи мача ще бъдат по-трудни, отколкото всички очакват.

Снимки: Gettyimages

